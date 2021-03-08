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日職／日本西武巨蛋大規模整建完工 外野草皮變座椅

中央社 / 東京8日綜合外電報導
西武隊主場。 擷圖自推特
西武隊主場。 擷圖自推特

日本職棒西武隊球團大手筆進行主場西武巨蛋（MetLife Dome）整建，歷經4年正式完工，原本為球迷熟知的外野人工草皮看台區，在整建後已改變成座椅區。

日本放送協會（NHK）報導，整建後的西武巨蛋及周邊設施，將在本月26日舉行西武隊與歐力士隊開幕戰時，正式對外亮相及營運。

西武巨蛋及周邊設施在完成大規模整建後，今天在媒體面前搶先公開。

西武隊為了讓已使用42年的西武球場更具魅力，從4年前開始進行球場本身及周邊設施的大規模整建作業，總計花費約180億日圓（約新台幣46億元）。

西武球團在老闆後藤高志及監督辻發彥等約50名相關人士參與落成儀式結束後，開放媒體記者參觀。

西武巨蛋多年來最為球迷所熟知的，就是球場外野鋪設的草皮區，從沒屋頂的舊球場時代以來都是球場亮點，不過，在這次整建完成後，已全數安裝座椅。

位於本壘後方攔球網後面，有一個日本職棒所有球團主場中最大的休息室，能容納約480人；球場也新設能近距離觀看牛棚練投的座位區。

整建後的球場後方大型螢幕，高度約13公尺、寬度約46公尺，是舊螢幕的近2倍大，且畫質提升讓畫面變得更為鮮明。

球場旁還新設有孩童遊具的廣場等區域，讓西武球場除可觀看棒球，也以成為棒球樂園。

西武球場1979年完工，被森林及湖泊圍繞，外野看台鋪設草皮，常常可以看到全家在野餐墊上觀戰的畫面，是當年日本最大型的球場。

由於是無屋頂的戶外球場，球團方面為減少因雨停賽的情況，在1998年完成觀眾席「加蓋」工程後，更名為西武巨蛋，並在1999年完成整個球場上方屋頂工程，成為當年日本第5顆巨蛋。

西武 棒球 牛棚

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