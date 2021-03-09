日職／旅日也有第7輪奇蹟 林威助早在阪神上演

中職季前的熱身賽正熱烈開打，因為表現超乎預期，還曾飆出151公里速球，富邦悍將的年輕小將曾峻岳成為最受矚目的球員之一，曾峻岳是富邦去年選秀的第7輪指名，第7輪成為近年來中職最有話題的選秀輪次，樂天的藍寅倫、朱育賢及黃子鵬、統一的郭阜林、中信的黃鈞聲及稱霸二軍的陳文杰，這幾位在中職已有一定成績的球員都是在第7輪被選上的，曾峻岳是否能成為富邦的「第7輪奇蹟」，會是本季富邦球迷可以期待的事情。

由於日職有12隊之多，加上還有育成選秀，因此每年大約在第6輪就會有球隊停止選秀了，第7輪(及以後)再被選進的球員佔總數的比例並不多，不過其中也有跟中職一樣上演第7輪(後段輪次)奇蹟的球員，近10年就有這幾位。

中川皓太是巨人在15年的第7輪指名，18年球季開始成為主力中繼，之後連3年出賽場次都在30場以上，19年出賽生涯最多的67場，還曾暫代終結者，當年有4勝3敗、21個中繼點及16次救援成功，防禦率為2.37；去年雖因左腹痛在10月初就結束球季，但整季出賽了37場，依然有優異的表現，投出2勝1敗、17個中繼點及6次救援成功，防禦率更低到1.00，WHIP也僅有0.94，是巨人這兩年最穩定的牛棚投手，也是巨人能在央聯連霸的大功臣，貢獻度遠大於在他前面6個輪次的隊友。

樂天的小鄉裕哉在18年也是第7輪被選進的，他在去年出賽58場，打席數也來到129個，後半段更站上先發陣容，整季交出打擊率近3成、全壘打也有4支，算是不錯的成績，今年有望持續成為開季的先發外野手之一。

另外也有近幾年以比第7輪更低的順位被選進卻發光發熱的球員，去年扛起DeNA中心打者的佐野惠太就是代表性人物。明治大學畢業的佐野是16年DeNA的第9順位，17年後打席數逐年遞增，去年大爆發，出賽106場，以3成28拿下央聯的打擊王，全壘打有20支，打點則有69分，季後也獲選最佳九人外野手。

英雄不怕出身低！佐野惠太是在2016年第9輪才被DeNA選中，他在去年奪下央聯打擊王，並且獲得央聯最佳九人外野手獎。 擷圖自橫濱DeNA隊官方推特

去年季中被樂天交易到巨人的中繼投手高梨雄平，則與佐野相同，是樂天16年的第9順位，但他在加入職棒後的新人年就成為樂天的主力牛棚投手，17年出賽46場，拿下15個中繼點，防禦率只有1.03，之後兩季也都出賽40場以上，18年更多達70場，是樂天這幾年的主力牛棚，但去年季中樂天不知為何將他交易到巨人，他到巨人仍舊表現優異，出賽44場，有22個中繼點及2次救援成功，防禦率僅有1.93，這樁交易讓巨人的牛棚更堅強，順利完成央聯優勝連霸。

台灣這幾年經由選秀進入日職的球員，也與第7輪這個輪次有奇妙的緣分，15年的吳念庭及16年的廖任磊分別被西武及巨人，在該年的選秀會上以第7輪指名；吳念庭在16年新人年在一軍就有多達142個打席，可惜表現不佳，打擊率不到2成，之後兩季雖也有在一軍出賽，但場次不多，19年則是完全沒有登錄上一軍過，去年重獲一軍出賽機會，出賽51場，打擊率為2成27，內野工具人的他，新球季應該還是替補角色，除非有主力受傷，才會有更多出場機會；廖任磊在巨人則是苦無上一軍的機會，直到18年戰力外被西武網羅後，才在19年有3場的一軍出賽紀錄，但該年季後仍遭二度戰力外，20年在中職味全以第二指名選進。然後曾來台打球的養父鐵，則巧合地也是軟銀前身大榮在01年的第7輪指名。

吳念庭是2015年西武的第7輪指名，現仍在日職打拼，還有希望能創造第7輪奇蹟。 擷圖自西武獅官方FB粉絲團

雖然吳念庭還有希望在日職打出成績，不過台灣旅日球員的「第7輪奇蹟」早在10幾年前就出現過了，創造奇蹟的就是前阪神、現任中信總教練的林威助。

林威助在02年被阪神以第7輪指名選進，06年開始在一軍有較多出賽機會，07年打出生涯年，出賽115場，有442個打席，交出2成92打擊率、15轟及58分打點的成績，全壘打及打點都是該年阪神隊上第2多，可惜隔年之後因傷勢影響、守位重疊及教練團調度等等的因素，導致出場數大降，自此多以代打為主，單季打席數未再超過200個，14年返台加入中信，雖然日職生涯只有07年大爆發，但林威助在日台都人氣十足，即使已經過10幾年卻絲毫沒有衰退，無論在場內外都創造了「第7輪奇蹟」。