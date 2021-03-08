中職／客場應援確定開放 但吹奏式樂器禁用

中職32年即將開打，聯盟今天公布進場相關規範，確定開放客場應援，但禁止吹奏樂器，避免口沫橫飛，擴音設備也不得朝場內使用。

為了回應球迷期待，會長蔡其昌特別指示秘書長楊清與5球團、防疫單位進行溝通，經溝通後同意開放客場應援，同時必須遵守以下注意事項。

1、客場應援人員必須落實實聯制、量體溫、固定座位及配戴口罩。

2、禁止使用吹奏式樂器、避免口沫飛濺。

3、應援期間，應在自身座位進行，禁止移動式加油應援。

4、擴音設備限一支不插電且瓦數在200Ｗ內，不得朝場內使用。

聯盟呼籲，疫情期間，大家務必配合中央疫情指揮中心建議之進場防疫措施，一起守護、珍惜得之不易的觀賽環境。

中職去年在疫情中領先全球開打，剛開季時採閉門開打，5月中旬後才逐步放寬規定，但客場應援直到總冠軍賽才首度放行，今年在疫情穩定的情況下，在一開季就順利取得各隊及防疫單位共識。

會長蔡其昌昨天在直播中回答球迷提問，面對今年明星賽是否恢復舉辦、客場應援是否開放等問題，蔡其昌就已透露，他希望讓球迷覺得來看球是很開心的事，應援很重要，可以炒熱比賽氣氛，「朝能開放就開放。」