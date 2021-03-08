快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／客場應援確定開放 但吹奏式樂器禁用

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
客場應援確定開放，但吹奏式樂器禁用。 報系資料照
客場應援確定開放，但吹奏式樂器禁用。 報系資料照

中職32年即將開打，聯盟今天公布進場相關規範，確定開放客場應援，但禁止吹奏樂器，避免口沫橫飛，擴音設備也不得朝場內使用。

為了回應球迷期待，會長蔡其昌特別指示秘書長楊清與5球團、防疫單位進行溝通，經溝通後同意開放客場應援，同時必須遵守以下注意事項。

1、客場應援人員必須落實實聯制、量體溫、固定座位及配戴口罩。

2、禁止使用吹奏式樂器、避免口沫飛濺。

3、應援期間，應在自身座位進行，禁止移動式加油應援。

4、擴音設備限一支不插電且瓦數在200Ｗ內，不得朝場內使用。

聯盟呼籲，疫情期間，大家務必配合中央疫情指揮中心建議之進場防疫措施，一起守護、珍惜得之不易的觀賽環境。

中職去年在疫情中領先全球開打，剛開季時採閉門開打，5月中旬後才逐步放寬規定，但客場應援直到總冠軍賽才首度放行，今年在疫情穩定的情況下，在一開季就順利取得各隊及防疫單位共識。

會長蔡其昌昨天在直播中回答球迷提問，面對今年明星賽是否恢復舉辦、客場應援是否開放等問題，蔡其昌就已透露，他希望讓球迷覺得來看球是很開心的事，應援很重要，可以炒熱比賽氣氛，「朝能開放就開放。」

中職

延伸閱讀

中職／周六開打 年度口號出爐

中職／冠軍獅拚二連霸 陳傑憲請學長「承讓一下」

中職／年度口號公布 蔡其昌解釋「團結」3層含義

中職／陳禹勳出第6隊難題 蔡其昌神回：你對富邦有意見

相關新聞

中職／「7年6亞」沒在怕！兄弟主場開幕戰 找安心亞開球

中信兄弟隊將於3月14日在洲際球場迎接主場開幕戰，今天宣布開球嘉賓，無畏「亞軍魔咒」，找來女藝人安心亞，宣布要「直球對決...

日職／挨強襲球像沒事 日媒讚陳偉殷：不愧是大聯盟投手

台灣旅日好手陳偉殷7日在阪神對上軟銀的熱身賽登板，合計3局挨8安掉4分，包含一支滿貫砲，披虎袍初試啼聲表現雖不盡人意，但日本記者對場上另一件小插曲卻是給予好評。

日職／丟變化球動作遭破解 樂天大物早川隆久被狂敲8安吞敗

前早稻田大學左投手早川隆久，靠著極速155公里的快速球，以及變化球和控球的高完成度，成為去年選秀會各隊爭搶的大物投手，並被看好是能馬上進入先發輪值的即戰力。最後在四支球團的爭奪下，由東北樂天金鷲隊成功選中。未料日前熱身賽，早川卻因為動作遭到破解，慘遭對手打爆。

中職／客場應援確定開放 但吹奏式樂器禁用

中職32年即將開打，聯盟今天公布進場相關規範，確定開放客場應援，但禁止吹奏樂器，避免口沫橫飛，擴音設備也不得朝場內使用。

日職／橫濱隊26日痛苦開季 10名洋將全部缺席

日職新球季26日開打，橫濱隊將在東京巨蛋對決巨人隊，球團代表三原一晃今天證實，10名外籍球員都不會在開季名單內，形容「起...

中職／職棒32年 愛爾達MOD直播統一、中信、富邦主場賽事

中華職棒32年球季將於3月13日（六）正式點燃戰火，愛爾達電視本季成功爭取統一、中信、富邦三隊共180場主場賽事MOD獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。