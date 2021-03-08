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日職／橫濱隊26日痛苦開季 10名洋將全部缺席

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

日職新球季26日開打，橫濱隊將在東京巨蛋對決巨人隊，球團代表三原一晃今天證實，10名外籍球員都不會在開季名單內，形容「起步非常痛苦」。

東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣因應新冠肺炎疫情，實施緊急事態宣言，本來到7日止，但因疫情未歇，日本政府宣布延長兩周，直到21日。

橫濱隊10名外籍選手包括5名育成洋將，部分還未入境日本，21日之前都無法成行，總教練三浦大輔鼓勵全隊樂觀迎接新球季，也會多給年輕球員上場機會。

橫濱主砲索托（Neftali Soto）2018、19年都奪下中央聯盟全壘打王，入隊3年合計109轟、281分打點，奧奧斯汀（Tyler Austin）去年也有20轟，兩人都是中心棒次，何時歸隊暫時無解。

投手部分， 羅梅洛（Fernando Romero）被設定先發任務，艾斯科巴（Edwin Escobar）也是牛棚大將，一樣趕不上開季，如何填補戰力成為教練團傷腦筋的問題。

橫濱 牛棚

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