快訊

造成精神上極大的痛苦？陸肛篩檢測 惹出外交風波

中職／悍將正式簽下 劉劭威披0號球衣重新出發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
投手劉劭威隨富邦悍將隊春訓測試，確定獲得一紙合約，延續職棒生涯。圖／富邦悍將隊提供
投手劉劭威隨富邦悍將隊春訓測試，確定獲得一紙合約，延續職棒生涯。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布再添投手戰力，球團與邀請測試選手劉劭威正式簽約，他將穿上象徵重新出發的「0」號球衣，成為牛棚的重要戰力之一，並在悍將開啟個人中職生涯的全新篇章。

劉劭威2019年選秀才經中信兄弟隊第6指名入隊，但很快就在去年季後遭到釋出，悍將隊邀請他在春訓期間隨隊測試，1月加入練球，球團就對他寄予厚望，提供完善的訓練環境與菜單，期望能幫助他調整至巔峰狀態，後續也安排實戰投打練習以及熱身賽事登板，提供時間與空間協助他成長，也讓教練團能更深入了解他的投球狀況。

經過近兩個月的觀察與評估後，無論是身體狀況、投球表現，或是訓練積極度，劉劭威都獲得教練團高度正面的評價，球團也正式提供合約網羅入隊，期許他能有更上一層樓的好表現，為球隊投出更強悍的好球。

悍將隊持續調整團隊戰力，補強作業不間斷，期許能以最佳陣容迎戰中職32年賽事。

中職 牛棚 富邦悍將

延伸閱讀

中職／Fubon Angels攜背號球衣亮相 卡卡當隊長

中職／詹子賢熱身賽棒子燙 9分打點排名榜首

中職／周六開打 年度口號出爐

中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

相關新聞

中職／「7年6亞」沒在怕！兄弟主場開幕戰 找安心亞開球

中信兄弟隊將於3月14日在洲際球場迎接主場開幕戰，今天宣布開球嘉賓，無畏「亞軍魔咒」，找來女藝人安心亞，宣布要「直球對決...

日職／挨強襲球像沒事 日媒讚陳偉殷：不愧是大聯盟投手

台灣旅日好手陳偉殷7日在阪神對上軟銀的熱身賽登板，合計3局挨8安掉4分，包含一支滿貫砲，披虎袍初試啼聲表現雖不盡人意，但日本記者對場上另一件小插曲卻是給予好評。

日職／丟變化球動作遭破解 樂天大物早川隆久被狂敲8安吞敗

前早稻田大學左投手早川隆久，靠著極速155公里的快速球，以及變化球和控球的高完成度，成為去年選秀會各隊爭搶的大物投手，並被看好是能馬上進入先發輪值的即戰力。最後在四支球團的爭奪下，由東北樂天金鷲隊成功選中。未料日前熱身賽，早川卻因為動作遭到破解，慘遭對手打爆。

中職／悍將正式簽下 劉劭威披0號球衣重新出發

富邦悍將隊今天宣布再添投手戰力，球團與邀請測試選手劉劭威正式簽約，他將穿上象徵重新出發的「0」號球衣，成為牛棚的重要戰力...

中職／Fubon Angels攜背號球衣亮相 卡卡當隊長

Fubon Angels今年維持16人，全體成員今天正式亮相，16位女孩換上嶄新背號球衣，同時公布今年的隊長由卡卡擔任，...

中職／詹子賢熱身賽棒子燙 9分打點排名榜首

中職新球季倒數5天，20場官辦熱身賽只剩最後4戰，中信兄弟、樂天桃猿隊今天在高雄澄清湖球場交手，兄弟外野手詹子賢全力備戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。