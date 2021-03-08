中職／悍將正式簽下 劉劭威披0號球衣重新出發

富邦悍將隊今天宣布再添投手戰力，球團與邀請測試選手劉劭威正式簽約，他將穿上象徵重新出發的「0」號球衣，成為牛棚的重要戰力之一，並在悍將開啟個人中職生涯的全新篇章。

劉劭威2019年選秀才經中信兄弟隊第6指名入隊，但很快就在去年季後遭到釋出，悍將隊邀請他在春訓期間隨隊測試，1月加入練球，球團就對他寄予厚望，提供完善的訓練環境與菜單，期望能幫助他調整至巔峰狀態，後續也安排實戰投打練習以及熱身賽事登板，提供時間與空間協助他成長，也讓教練團能更深入了解他的投球狀況。

經過近兩個月的觀察與評估後，無論是身體狀況、投球表現，或是訓練積極度，劉劭威都獲得教練團高度正面的評價，球團也正式提供合約網羅入隊，期許他能有更上一層樓的好表現，為球隊投出更強悍的好球。

悍將隊持續調整團隊戰力，補強作業不間斷，期許能以最佳陣容迎戰中職32年賽事。