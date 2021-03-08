中職／Fubon Angels攜背號球衣亮相 卡卡當隊長

Fubon Angels今年維持16人，全體成員今天正式亮相，16位女孩換上嶄新背號球衣，同時公布今年的隊長由卡卡擔任，副隊長則由東東連任，帶領今年新加入的4位新學妹安娜、豫花花、Jessy、Tiffany，在新球季一起為富邦悍將隊全力應援。

Fubon Angels成軍以來，卡卡就一直在陣中，以精湛的舞藝著名，今年在練習生徵選時期也擔任舞蹈教師，負責協助排舞培訓及演出驗收，展現出領袖氣息。

今年首度擔當隊長大任，卡卡除了感謝公司給予機會以外，也表示會繼續維繫團隊的好感情，讓Angels不論在台上、台下都能團結一致，達成公司的目標。

副隊長東東選擇的背號是64號，除了生日剛好是6月4號以外，另一層涵義是因為6與4是極端的兩個數字，也希望自己不論未來面對順境或逆境，都要能夠保持初衷。

選擇100號的檸檬，期許自己不論做甚麼事情，都要用最認真的態度，以達到完美的100分為目標。秀秀子選擇NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的24號，期望自己也能學習總是全力以赴的曼巴精神，將每一天的24小時全心全意地投入在自己所喜愛的事物中。