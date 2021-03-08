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中職／Fubon Angels攜背號球衣亮相 卡卡當隊長
Fubon Angels今年維持16人，全體成員今天正式亮相，16位女孩換上嶄新背號球衣，同時公布今年的隊長由卡卡擔任，副隊長則由東東連任，帶領今年新加入的4位新學妹安娜、豫花花、Jessy、Tiffany，在新球季一起為富邦悍將隊全力應援。
Fubon Angels成軍以來，卡卡就一直在陣中，以精湛的舞藝著名，今年在練習生徵選時期也擔任舞蹈教師，負責協助排舞培訓及演出驗收，展現出領袖氣息。
今年首度擔當隊長大任，卡卡除了感謝公司給予機會以外，也表示會繼續維繫團隊的好感情，讓Angels不論在台上、台下都能團結一致，達成公司的目標。
副隊長東東選擇的背號是64號，除了生日剛好是6月4號以外，另一層涵義是因為6與4是極端的兩個數字，也希望自己不論未來面對順境或逆境，都要能夠保持初衷。
選擇100號的檸檬，期許自己不論做甚麼事情，都要用最認真的態度，以達到完美的100分為目標。秀秀子選擇NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的24號，期望自己也能學習總是全力以赴的曼巴精神，將每一天的24小時全心全意地投入在自己所喜愛的事物中。
悍將隊新莊主場開幕戰即將於3月19日展開，對手為樂天桃猿隊，女孩們抓緊時間練習，期望在今年的主場賽事中能夠見到更多的悍將家人，與她們一起為球員加油。
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