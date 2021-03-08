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中職／「7年6亞」沒在怕！兄弟主場開幕戰 找安心亞開球
中信兄弟隊將於3月14日在洲際球場迎接主場開幕戰，今天宣布開球嘉賓，無畏「亞軍魔咒」，找來女藝人安心亞，宣布要「直球對決」。
中華職棒32年賽季將於本周正式開打，各隊卯足全力備戰賽事，兄弟將於3月13日先在台南球場與統一獅隊交手，隔天移師主場台中洲際球場，主場開幕戰邀請安心亞來球場。
「7年6亞」是兄弟過去7年的成績，進而被戲稱為「安心亞」，兄弟不怕得亞軍，怕的是失去勇敢面對、力求向上的心，洲際主場開幕戰邀請安心亞擔任開球嘉賓，球團希望當「亞」與「亞」相遇，從心出發，今年可以安心奪冠。
安心亞當天將著背號「1號」球衣為兄弟開出好球，當日賽事門票已於今日中午12點30分全面開放售票，歡迎球迷朋友踴躍購票進場。
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