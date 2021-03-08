中職／詹子賢熱身賽熱度高 9分打點排名榜首

中職新球季倒數5天，20場官辦熱身賽只剩最後4戰，中信兄弟、樂天桃猿隊今天在高雄澄清湖球場交手，兄弟外野手詹子賢全力備戰新球季，成為全隊最有看頭的打者。

兄弟在熱身賽前4戰，詹子賢每場至少兩支安打，4日首次出現3安，4場合計13打數9安打，打擊率飆到6成92，一度是全聯盟最高；但他最近兩戰7個打數掛零，打擊率降到4成50，遭富邦悍將隊（5成24）超前，目前排名第二。

官辦熱身賽打到目前為止，共有3人打擊率超過4成，悍將隊林益全4成12暫居第三，味全龍隊李凱威3成91名列第四。

詹子賢3日對悍將之戰，從范玉禹手中轟出3分砲，單場攻下5分打點，目前累積9分在全聯盟排名第一，領先高國輝兩分，9支安打只落後高國輝兩支，暫居第二。

目前16場熱身賽出現12支全壘打，高國輝是唯一兩轟打者，包括詹子賢在內共有10人都是一轟；新球季開打後，兄弟13日在台南對決統一獅，14日回台中和悍將交手，詹子賢能否維持熱度值得觀察。