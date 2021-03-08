日職／丟變化球動作遭破解 樂天大物早川隆久被狂敲8安吞敗
前早稻田大學左投手早川隆久，靠著極速155公里的快速球，以及變化球和控球的高完成度，成為去年選秀會各隊爭搶的大物投手，並被看好是能馬上進入先發輪值的即戰力。最後在四支球團的爭奪下，由東北樂天金鷲隊成功選中。未料日前熱身賽，早川卻因為動作遭到破解，慘遭對手打爆。
根據日本媒體「中日スポーツ」報導，早川隆久在7日對上中日龍隊的熱身賽掛帥先發。儘管本場比賽最快飆出了149公里速球，然而在4局的投球中，卻被狂掃8支安打，並且掉了3分，終場中日龍便以3比2擊敗樂天。
報導指出，這8支安打中，有6支都是變化球遭到狙擊。雖然早川的直球仍然具有威力，但是在投變化球時，有揮臂速度會變慢的習慣，因此遭到打者的鎖定。第二局先是變化球被中日的根尾昂逮中打下一分，四局的武田健吾也是瞄中滑球打下超前分。
早川隆久賽後受訪表示，他有觀察到中日龍隊同場先發，也是去年澤村賞得主的大野雄大的投球，認為大野的變化球能像投出類似速球的軌跡混淆打者，並且能夠確實壓低讓打者打不好。即使遭遇危機也能穩定投出內容，且就算讓跑者進壘，也能確實拿到出局數，這些都是之後他必須要學習的課題。
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