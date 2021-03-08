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日職／挨強襲球像沒事 日媒讚陳偉殷：不愧是大聯盟投手
台灣旅日好手陳偉殷昨（7）日在阪神對上軟銀的熱身賽登板，合計3局挨8安掉4分，包含一支滿貫砲，披虎袍初試啼聲表現雖不盡人意，但日本記者對場上另一件小插曲卻是給予好評。
在2局上，陳偉殷被軟銀打者栗原陵矢的強襲球擊中右側大腿，然而在投手教練福原忍上場關切的同時，他卻強忍痛楚，表現出自己無大礙。
日媒《スポニチ》記者内田雅也撰文表示，棒球場上有許多不成文規定，而「在場上受傷了，無論多痛也不能展現給敵人看」的騎士道精神就是其一，他認為陳偉殷在被擊中後還能表現出不痛不癢的樣子令人印象深刻，不愧是8年大聯盟資歷、日美通算59勝的大投手，或許過去的經歷告訴他「不要覺得痛」。
内田雅也也表示，雖然陳偉殷昨日的表現不算太好，但好說歹說也完成了3局的投球目標，而球速也相較牛棚練投時更加犀利，現在的課題是速球球威，但無論如何，他已經展現了自己不甘示弱的精神，依舊期待未來在阪神的表現。
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