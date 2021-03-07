日職／陳偉殷挨轟盼直球更犀利 強襲球傷勢無礙

日職阪神虎台灣左投陳偉殷今天在官辦熱身賽先發對軟銀，投3局被甲斐拓也轟滿貫砲失4分，賽後陳偉殷談到，直球要再犀利一點，變化球才會更有效，並說被打中的地方無大礙。

陳偉殷此戰在第2局被首名打者栗原陵矢擊出強襲球擊中右腳，雖然在防護員上場關心之後續投，不過又被敲2支安打形成滿壘，再被甲斐拓也轟出滿貫砲。總計陳偉殷用70球投3局，被敲8支安打，包含1發全壘打，投1次保送、3次三振，失掉4分吞敗。

被敲滿貫砲的打席，甲斐拓也是鎖定第一球，為失投的二縫線直球。賽後陳偉殷接受日本媒體訪問時表示，「果然直球還要更犀利一點，要投出好的直球才有變化球，直球品質提升上來，變化球也會更加有效。」至於被強襲球擊中的傷勢，陳偉殷回應，目前沒有問題。

對於今天陳偉殷的表現，阪神監督矢野燿大指出，也期待陳偉殷能提升直球的威力，「但相信他會調整上來。」監督對陳偉殷還是很有信心。