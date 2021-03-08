中職／缺少U18國手資歷 曾峻岳自己拚出光芒

2019年8月底，U18世界盃中華隊在台體大棒球場集訓，總教練周宗志必須做出抉擇，從24名培訓球員當中，圈選出最終20人名單，他大筆一畫，東體捕手張聖豪、高苑內野手、穀保投手李慶隆，以及西苑王牌投手曾峻岳未入列，成為4個遺珠之憾。

這是不容易的決定，周宗志考量守備位置、功能性等，決定最終20人名單，其中他對曾峻岳的圈選最掙扎，因為當時他是西苑王牌，控球精準，能投一手漂亮滑球，正要升高三的他最快球速145公里，直球均速也在140公里以上，如果擺在牛棚會非常好用。

然而，這一批中華隊投手群實在太華麗了，有前一年亞青賽投贏日本隊、後來赴日職發展的王彥程，國中就成名的大物投手李晨薰，青棒頂級強投、後來以逾百萬美元簽約金加盟美職海盜隊的陳柏毓，還有高一球速就飆到150公里的潘文輝、陳志杰，才華洋溢的「龍捲風左投」林昱珉，投打「二刀流」好手林子崴，以及集訓幾個月期間表現突飛猛進，最終拿下U18世界盃大會MVP而大放異彩的余謙。

曾峻岳曾表示在中華隊集訓收穫很多，像是心理課學會多跟自己對話，在比賽中運用。 聯合報系資料照片

算一算，中華隊投手群洋洋灑灑就有8人能扛硬仗，曾峻岳能發揮的空間恐怕有限，周宗志才會忍痛割愛，這絕對是周總沉痛的決定；或許有人會事後諸葛說，奇怪，李晨薰明明就手痛，U18世界盃根本就不能投，後來還跑去動右手肘韌帶置換手術，根本就不應該選，還不如把這個名額挪給其他好手。

可是，別忘了，李晨薰集訓期間台美青棒熱身賽，他登板投球也把球速飆到快150公里，當下手部並無異狀，周宗志沒道理不選，至於手傷無法在正式比賽登板投球又是後話。結果，U18世界盃中華隊奪冠，國手們身價水漲船高，當時曾峻岳內心想必五味雜陳，沒搭到這班世界冠軍列車，也無法在世界大舞台亮相獻技，應該感到無比惋惜。

少了U18世界冠軍光環，即使是西苑王牌，曾峻岳去年高中畢業投入選秀，直到第7輪才獲得富邦悍將指名，簽約金區區70萬元，輪次在U18國手林子豪、余謙、林辰勳、何恆佑、林子崴、王順和、林政華之後，順位也不如同期青棒投手，包括普門楊鈺翔、穀保劉予承、高苑林詠翔、成德王志煊、嘉中劉崇聖、強恕林原裕。

在前職棒名將林朝煌的指導下，曾峻岳（左）、邱志鵬（右）於高中時期成為西苑兩大主力投手，但因為少了U18國手光環加持，曾峻岳在去年選秀直到第7輪才被悍將選中。 聯合報系資料照片

在同期選秀高中投手當中，曾峻岳只勉強排在第9名，如果你要說富邦悍將對他有很大的期待，甚至成為即戰力投手，那是不切實際的想法。可是，好事情真的發生了，富邦總教練洪一中就說，去年秋訓前測曾峻岳球速才140公里，秋訓操下去，跑步量也大，結束再測速已有145公里，沒想到今年春訓又更快了。

近期熱身賽曾峻岳飆速151公里，球威、球質、但是一流，洪一中直接表明他就是開季一軍名單，顯示曾峻岳還真有兩把刷子，未來性可期。

翻閱歷史，富邦悍將與前身義大犀牛、興農牛，選秀第7輪指名選手全軍覆沒，沒有任何一人能在職棒圈長久生存，更別提發光發熱了，好比說2017年的陳韋奇、2016年的劉家愷已被釋出，劉家愷現效力味全龍，2013年的黃柏揚早就轉任教練，還有多人第7輪被選進但未簽約，算是相當悲情的選秀順位輪次。

反觀其他各隊都有「第7輪奇蹟」，例如桃猿的藍寅倫、朱育賢、黃子鵬，統一獅的郭阜林，以及後勢看漲的姚雨翔，中信兄弟則有「二軍王」陳文杰，還有征戰多年的資深捕手黃鈞聲，他們都是選秀第7輪指名進職棒，不願向命運低頭，衝出一片天的例子。

樂天桃猿一壘手朱育賢是第7輪奇蹟的代表性人物，今年月薪已經衝到50萬元！ 聯合報系資料照片

其實，人生輸在起跑點不見得是最終輸家，當年王柏融在穀保家商時期並未當選國手，讓他認為自己是不是不夠好，一度耿耿於懷，後來升上大學破繭而出愈打愈好，進中職兩度達成「四割男」大紀錄，也順利旅日發展。

所以，曾峻岳也不用氣餒，雖然沒能成為U18世界冠軍成員，不過一時的不如意，必能成為日後成長的養分，進職棒才是挑戰的開始，如果能投出佳績，未來名利雙收，還有機會入選國家隊，這才是更大的舞台，也希望他好好加油。