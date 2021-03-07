快訊

公親變事主！高雄槍擊2勸架男宣告不治 身體槍痕累累

館長案外案擬懲處破案人員 新北警局長撂狠話：查辦到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
高國輝在熱身賽調整不錯，全力備戰新球季。圖／富邦悍將隊提供
高國輝在熱身賽調整不錯，全力備戰新球季。圖／富邦悍將隊提供

中職官辦熱身賽漸近尾聲，富邦悍將隊重砲高國輝備戰新球季，調整狀況漸入佳境，目前出賽6場打擊率5成24、全壘打兩支、安打11支都在全聯盟排名第一，成為開季最有看頭的打者。

高國輝在熱身賽前3戰10個打數出現3安，接下來3戰11支8，包括兩支全壘打，手感愈來愈熱，打擊率升至5成24，成為唯一打擊率超過5成的打者。

中信兄弟隊外野手詹子賢，原本打擊率高達6成92，近兩戰合計7個打數掛零後，降至4成50，全聯盟排名掉到第二，但他攻下9分打點仍居榜首，高國輝、味全龍隊劉基鴻7分並列第二。

官辦熱身賽打完前16戰，還剩最後4戰，目前一共出現12支全壘打，高國輝是唯一兩轟打者；值得一提的是，他除了兩支全壘打，還有3支二壘打，長打率9成52也高居龍頭，詹子賢7成50居次。

高國輝在熱身賽都擔任3棒，左外野手或指定打者，悍將隊14日將在台中洲際球場對決兄弟，展開新球季首戰，高國輝邁入生涯第9年，今年熱度值得期待。

高國輝 詹子賢

延伸閱讀

中職／悍將開幕戰誰投？ 洪總羅力、索沙2選1

中職／悍將熱身賽封鎖味全龍 高國輝猛打賞3打點

中職／真貨！劉基鴻三分砲棒打陳琥 龍隊打爆兄弟

中職／高國輝連2天開轟 悍將熱身賽開胡！

相關新聞

日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張

日本火腿、讀賣巨人隊今天繼續交手，陽岱鋼替補上陣，首打席敲出安打，今年官辦熱身賽的安打開張，王柏融則是1打數掛蛋，仍在苦...

中職／陳禹勳出第6隊難題 蔡其昌神回：你對富邦有意見

中職32年將於3月13日開打，倒數7天，聯盟今天舉辦開季宣告儀式，先以線上直播方式與球迷互動，樂天桃猿隊終結者陳禹勳當場...

日職／遭強襲球擊中影響節奏 陳偉殷挨轟滿貫砲吞敗

旅日左投陳偉殷在官辦熱身賽初登板，對軟銀之戰2局下被強襲球擊中，影響投球節奏，再遭軟銀捕手甲斐拓也轟出滿貫砲，阪神終場3...

PLG／連兩天自主晨練 蔡文誠攻15分成逆轉關鍵

連兩場被對手攻破百分，富邦勇士隊靠著球員輪流跳出當英雄，今天蔡文誠在第4節帶動團隊攻勢，以109：105逆轉擊敗新竹攻城...

日職／陳偉殷挨轟盼直球更犀利 強襲球傷勢無礙

日職阪神虎台灣左投陳偉殷今天在官辦熱身賽先發對軟銀，投3局被甲斐拓也轟滿貫砲失4分，賽後陳偉殷談到，直球要再犀利一點，變...

中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

中職官辦熱身賽漸近尾聲，富邦悍將隊重砲高國輝備戰新球季，調整狀況漸入佳境，目前出賽6場打擊率5成24、全壘打兩支、安打1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。