中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

中職官辦熱身賽漸近尾聲，富邦悍將隊重砲高國輝備戰新球季，調整狀況漸入佳境，目前出賽6場打擊率5成24、全壘打兩支、安打11支都在全聯盟排名第一，成為開季最有看頭的打者。

高國輝在熱身賽前3戰10個打數出現3安，接下來3戰11支8，包括兩支全壘打，手感愈來愈熱，打擊率升至5成24，成為唯一打擊率超過5成的打者。

中信兄弟隊外野手詹子賢，原本打擊率高達6成92，近兩戰合計7個打數掛零後，降至4成50，全聯盟排名掉到第二，但他攻下9分打點仍居榜首，高國輝、味全龍隊劉基鴻7分並列第二。

官辦熱身賽打完前16戰，還剩最後4戰，目前一共出現12支全壘打，高國輝是唯一兩轟打者；值得一提的是，他除了兩支全壘打，還有3支二壘打，長打率9成52也高居龍頭，詹子賢7成50居次。

高國輝在熱身賽都擔任3棒，左外野手或指定打者，悍將隊14日將在台中洲際球場對決兄弟，展開新球季首戰，高國輝邁入生涯第9年，今年熱度值得期待。