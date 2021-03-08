日職／衝吧強打少年！ 佐藤輝明讓人想起清原和博

阪神虎隊第一指名的超級新人打者佐藤輝明，近來幾乎每天都搶佔日本關西地區體育版的頭版，已經成為今年日本職棒最大的賣點之一。

佐藤輝明最常被提及的比較對象都是同屬左打的長打好手，退役的有松井秀喜、高橋由伸，都是前巨人隊的超級球星，「酷斯拉」松井甚至到美國洋基隊闖蕩多年。現役則是去年太平洋聯盟MVP柳田悠岐，他被譽為NPB現役最強打者，年薪6億1,000萬日圓也是打者最高薪。佐藤輝明能夠以一介新人之姿被拿來跟這些巨星相提並論，的確相當不簡單。

當然，佐藤到底有沒有真本事，現在都還言之過早，一切都要到了正式比賽才知道。不過他在熱身賽對軟銀第一個打席就從去年洋聯最多勝投手石川柊太手中擊出反方向全壘打，6日再從12強國手高橋礼手中擊出安打，佐藤輝明證明了他面對各隊一線級投手的攻擊能力。單季20轟？還是甚至有辦法上看30轟？當然會給球迷無限的想像空間。

佐藤輝明(圖中)豪邁的打擊風格酷似柳田悠岐，已經成為今年日本職棒最吸睛的新人。 擷圖自阪神虎官方推特

20轟對一個新人打者來說已經是相當有難度的門檻，要闖關並不容易，阪神選手長期承受廣大媒體以及球迷的關注，壓力大過其他球團許多，如何「抗壓」以及心理素質會是關鍵。另外，阪神虎的主場甲子園球場風勢一向對左打者不利，如果佐藤輝明真能達到30轟，日本職棒下一個世代的超級巨星恐怕就此誕生。但對一個新人來說這真的有高難度，也正因為如此，翻開日職過去的新人全壘打紀錄，不禁令人再次深刻感受到當年的清原和博有多麼「夯」！

近年來清原和博只要出現在媒體總是負面新聞纏身。他在退休之後，因為酗酒、服用違禁藥物等問題而形象大傷，最後甚至因持有興奮劑被逮捕。再加上選手時代的光芒已成過去式，別說是球隊監督，清原和博也從未以教練的身分回到他曾經發光發亮、馳騁一時的職棒場上，曾被譽為「強打少年」的光環褪去。不過相信只要談到日職史上的超級新人打者，清原和博的名字絕對不會被遺忘。

日職新人單季最多全壘打紀錄是由1959年的桑田武（大洋）與1986年的清原和博（西武）同樣以31轟保持，接著就是「棒球先生」長嶋茂雄的29轟。不同於出身自中央大學的桑田武以及立教大學的長嶋茂雄，PL學園畢業的清原和博1986年打職棒時只是一個高中畢業生。儘管他在高中通算64轟而聲名大噪，但在剛進職棒之後適應並不好，熱身賽1支全壘打都打不出，終於在不斷修正以及努力調適下才克服了適應的問題。

清原和博最後不僅創下相隔27年再度有新人打出雙位數全壘打，還一舉締造新人單季最多轟。最後他的打擊率也來到0.304、打點78分，並且在強打如雲的西武隊陣中，總冠軍賽場場擔綱先發第四棒。清原所掀起的旋風，讓1986年日本流行語大賞用語「新人類」，將他以及同隊的年輕選手工藤公康、渡辺久信共同列為新人類的代表人物。因為這一次日職所掀起的佐藤輝明旋風，讓人再次回想起清原和博這些劃時代的巨星。

前西武獅強打清原和博原本想加入巨人，可是巨人選擇了他的高中隊友桑田真澄，結果他在1986年新人首季就打出驚人成績而掀起新人類旋風！ 擷圖自維基百科／Iamaliontiger 攝影

新人個球季的成績是0.300打擊率、19支全壘打、75分打點（1998年）。星陵高校畢業的松井秀喜則是0.223打擊率、11支全壘打、27分打點（1993年）。柳田悠岐則是綻放光芒的時間更晚，2011年只在一軍出賽6場比賽，5個打數0安打，被三振3次，直到職棒第5個球季的2015年才首度達成單季30轟。

佐藤輝明去年在選秀會上同時有阪神、巨人、軟銀、歐力士等4隊第一指名要他，其中「落選」的巨人、軟銀是去年兩聯盟優勝隊伍，挖掘選手的眼光有一套，會同時相中佐藤輝明，更加提升他實力出眾的說服力。

佐藤輝明的第一年能打出什麼樣的成績呢？隨著NPB官辦熱身賽開打、正式季賽更加接近，期待指數也直線上升。