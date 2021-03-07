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中職／冠軍獅拚二連霸 陳傑憲請學長「承讓一下」
中職32年開打倒數1周，今天在台南球場舉辦開季宣告儀式，活動前先透過直播與球迷互動，會長蔡其昌期許新軍味全龍隊今年有好成績，5隊戰績在伯仲之間，球迷有期待，比賽才會好看。
蔡其昌率5隊代表出席活動，5隊球星分別是統一獅隊陳傑憲、中信兄弟隊林智勝、樂天桃猿隊陳禹勳、富邦悍將隊林宥穎和味全龍隊林旺衛，一一接受球迷提問，也享用台南在地美食。
獅隊去年奪冠，今年尋求二連霸，陳傑憲談到賽季目標，看向在場的前輩們，他表示，「當然就…希望各位學長承讓一下，讓我們繼續拿下冠軍。」
蔡其昌成為會長之前，是有名的兄弟球迷，去年總冠軍賽還為兄弟加油。蔡其昌透露，陳傑憲剛剛有問他，今年為哪隊加油，「我回答，我替陳傑憲加油」，陳傑憲也嘴甜回覆，「我替中華職棒加油」。
龍隊今年升上一軍，隊長林旺衛表示，從熱身賽的表現，已經看得出團隊的進步，「我們去年熱身賽只贏1場，經過去年磨練，今年熱身賽進步很多，我們上一軍就是盡力拚戰，每一場打出最好的比賽給大家看，拿出200％拚勁。」
蔡其昌也期許龍隊有好成績，「我希望大家實力都在伯仲之間，如果有一隊特別弱，大家就會覺得沒期待，所以我希望今年味全成績很好。」
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