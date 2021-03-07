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中職／年度口號公布 蔡其昌解釋「團結」3層含義

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒7日在台南市立棒球場舞台區舉辦開季宣告儀式，會長蔡其昌（中）、秘書長楊清瓏（右3）及球員代表共同揭示今年球季主題。中央社
中華職棒7日在台南市立棒球場舞台區舉辦開季宣告儀式，會長蔡其昌（中）、秘書長楊清瓏（右3）及球員代表共同揭示今年球季主題。中央社

中職32年迎接5隊賽季，開打倒數7天，今天舉辦開季宣告儀式，揭示年度口號「UNITED FOR BASEBALL」，會長蔡其昌解釋團結的3個層面，分別是職棒團結、棒球界團結，以及台灣團結抗疫。

今年開季宣告儀式於台南球場外舉辦，為下周球季正式開打造勢，活動上公布年度口號「UNITED FOR BASEBALL」，以及由5隊代表色混合而成的主視覺。

蔡其昌解釋3層含義，首先是職棒團結，「我當會長後很重要的訴求，就是把職棒的餅做大，期待第6隊的加入，大家團結一致把棒球的餅做大，讓中職繼續發光發熱。」

第二個團結是棒球界的團結，「除了職棒外，還有三級、業餘、女子棒球，希望棒球界像一個大家庭，大家和和氣氣、相互勉勵、相互支持。」蔡其昌也提到，日前與中華棒協理事長辜仲諒會面，雙方有共識要組成最強國家隊，不只希望搶下奧運門票，也希望一舉奪金。

第三個團結則是全球面臨疫情挑戰，台灣的成功抗疫，提升國際能見度，蔡其昌期許台灣人繼續團結，「大家團結在一起，遵照指揮，只要台灣上上下下團結一致，今年也能克服疫情帶給台灣的挑戰。」

開幕戰將於3月13日在台南球場登場，由統一獅作東迎戰中信兄弟隊，內野門票已經完售，蔡其昌也呼籲想進場的球迷，手腳要快一點。

棒球 中職 統一獅

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