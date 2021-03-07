中職／亞洲棒壇重燃戰火 台灣職棒又領銜

對於亞洲運動迷來說，每年3月多又是期待的棒球季開始，在疫情影響下的台、日、韓職現況又如何？最快開季的仍舊是我國職棒，將於下週（13日）在台南主場由去年冠軍賽戲碼獅象戰開幕，例行賽開放觀眾預計是78%，並可接受場內飲食，而日職官辦熱身賽因緊急狀態延長而順延，例行賽將在26日開幕，觀眾數在5千人以下；韓職開季則在下個月3日，觀眾人數尚未定論。

中職開季話題多

每年棒球賽季都在春季準備重燃戰火，今年亞洲棒壇仍由我國率先開幕，官辦熱身賽打到10日，下週六晚間舉行開幕戰，將由衛冕軍統一7eleven獅坐鎮台南主場迎戰中信兄弟，14日則是中信在台中洲際主場的開幕戰，另一地則是統一持續在主場戰新軍味全龍，是龍隊重返中職舞台的一軍首戰。

本賽季中職一軍因為多了新軍味全龍，以及更多好手加入（諸如味全的旅外選手王維中、廖任磊，甚至是下半季預期將加入富邦的12強王牌投手江少慶），新賽季單週最多會有12場比賽，增加的賽事與話題都引起球迷關注。按照防疫守則，例行賽會開放78%的觀眾，同時也接受場內飲食。

日職受緊急狀態影響

接著是日職，日媒NHK報導，由於東京首都圈延長緊急狀態到3月21日，這讓日職的官辦熱身賽比原定計劃順延一週，2日才開打（此前就是自辦熱身賽），自辦熱身賽無觀眾開打，官辦熱身賽才迎回部分觀眾，但觀眾在場仍得配戴口罩、不得高喊，官方也提到，防疫規則是因應疫情現況，盼球迷能共同維護入場的機會。

而日職正賽將於26日開打，根據《每日新聞》報導，按照緊急狀態的要求，單場賽事觀眾數不能多於5千人，日本專欄也補充，由於還得配合東奧開辦的疫情控管，限制多數球迷會減少票務收入與球場周邊收入（飲食與商品販售），球迷被鼓勵透過轉播支持球賽。

韓職觀眾入場被看衰

至於韓職賽程，韓媒提到，熱身賽將於20日開打，僅打10天，正賽將在下個月3日開幕，韓職今年也迎回旅外好手秋信守，簽下他的隊伍SK飛龍也在新世界集團收購後，改名為仁川SSG登陸者，朝鮮體育認為上述2大事件確實讓球迷更關心韓職開季，但由於防疫現況，秋信守和新隊伍不太可能變成票房吸票機，雖然官方尚未公佈例行賽細則，不過應該與去年季末相差不大，新賽季觀眾大約30至10%（去年嚴重期後）之間。

此外，美職的部分，MLB官網提到將於下個月1日開季，入場觀眾數按照各州的防疫規則辦理，目前進行中的春訓熱身賽來看，我國2大旅美野手林子偉與張育成表現都不差，值得球迷關注。

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【中央社／台南7日電】

中華職棒今天在台南市立棒球場舞台區舉辦開季宣告儀式，中職會長蔡其昌強調今年球季的主題就是團結，除了把職棒的餅做大，也要團結整個棒球界組成最強國家隊，並繼續抗疫。

蔡其昌與中職秘書長楊清瓏及5隊的球員代表陳傑憲、林智勝、陳禹勳、林宥穎、林旺衛一起出席開季宣告儀式，並揭示寫有今年球季主題「UNITED FOR BASEBALL」的看板。

蔡其昌表示，今年職棒32年的主題強調團結，團結代表3個層面意義，首先就是職棒要團結，因為經營職棒很辛苦，除了期待第6隊的加入外，也希望大家團結一致把棒球的餅做大，吸引球迷進場看球，讓中職發光發熱。

他說，第二層意義是要團結整個棒球界，因為台灣除了職棒之外還有三級棒球、業餘棒球、女子棒球，希望大家就像大家庭一樣和和氣氣，相互勉勵、支持，他前幾天才與棒協理事長辜仲諒見面，也共同期待合作組成最強國家隊，面對接下來的6搶1奧運資格賽，希望能在奧運拿下好成績。

蔡其昌指出，第三層意義是去年全球面臨新冠肺炎疫情挑戰，台灣因為抗疫成功擁有很高知名度，而且經濟成長率亮眼，這些是抗疫成功所帶來的紅利，除了政府的領導，更重要的是台灣人要團結，並遵照疫情指揮中心的指揮。

他說，相信只要台灣上下團結一致，今年一樣可以克服疫情帶給台灣或人類的挑戰，今年球季門票的預售狀況不錯，希望進場的球迷要確實遵守防疫規定，該戴口罩的地方戴口罩，該洗手的時候就洗手，這樣才能繼續有精彩的比賽可以看。

蔡其昌表示，13日在台南球場舉行的今年球季開幕戰內野門票已賣完，想進場看球的球迷可能要動作快一點，趕快訂票才能到球場為喜愛的球隊及球員加油。