日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張

日本火腿、讀賣巨人隊今天繼續交手，陽岱鋼替補上陣，首打席敲出安打，今年官辦熱身賽的安打開張，王柏融則是1打數掛蛋，仍在苦盼春訓首安，巨人終場以4：1擊敗火腿。

兩名台將王柏融、陽岱鋼今天都未排進先發打線，陽岱鋼在第6局代打第8棒、中外野手松原聖彌的棒次，兩人出局、面對火腿投手宮西尚生，陽岱鋼敲出左外野安打，但丸佳浩在本壘前出局，巨人的攻勢結束。

陽岱鋼第2打席在9局敲出中外野飛球出局，此役2打數敲出1安打，官辦熱身賽累積4打數敲出1安打，打擊率2成50。

火腿打線遭到壓制，直到9局下才靠大田泰示高飛犧牲打「破蛋」，王柏融在兩出局後代打，纏鬥7球，敲出三壘方向界外飛球遭到接殺，成為火腿最後1個出局數。

巨人全場攻下4分，梶谷隆幸第2局的安打、帶2分打點，第3局丸佳浩先獲保送上壘，大城卓三補上二壘打，再添1分，第7局再由若林晃弘的高飛犧牲打敲回分數。