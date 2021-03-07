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日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張
日本火腿、讀賣巨人隊今天繼續交手，陽岱鋼替補上陣，首打席敲出安打，今年官辦熱身賽的安打開張，王柏融則是1打數掛蛋，仍在苦盼春訓首安，巨人終場以4：1擊敗火腿。
兩名台將王柏融、陽岱鋼今天都未排進先發打線，陽岱鋼在第6局代打第8棒、中外野手松原聖彌的棒次，兩人出局、面對火腿投手宮西尚生，陽岱鋼敲出左外野安打，但丸佳浩在本壘前出局，巨人的攻勢結束。
陽岱鋼第2打席在9局敲出中外野飛球出局，此役2打數敲出1安打，官辦熱身賽累積4打數敲出1安打，打擊率2成50。
オープン戦⚾#巨人🆚#日本ハム（#札幌ドーム）— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) March 7, 2021
【六回】巨 3-0 日
先頭の #丸佳浩 選手が左前打で出塁🙆♂️
二死二塁から、代打・ #陽岱鋼 選手が左前打を放つが、好返球に阻まれ追加点ならず。#ともに強く #ジャイアンツ #giants #東京 #tokyo #野球 #プロ野球 pic.twitter.com/Nstbxd5HUY
火腿打線遭到壓制，直到9局下才靠大田泰示高飛犧牲打「破蛋」，王柏融在兩出局後代打，纏鬥7球，敲出三壘方向界外飛球遭到接殺，成為火腿最後1個出局數。
巨人全場攻下4分，梶谷隆幸第2局的安打、帶2分打點，第3局丸佳浩先獲保送上壘，大城卓三補上二壘打，再添1分，第7局再由若林晃弘的高飛犧牲打敲回分數。
下がりながらのジャンピングキャッチ❗— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) March 7, 2021
その後の表情が😉👍#ニコニコはとまらない #松本剛 #01Karat #lovefighters pic.twitter.com/33qQiuIZ0p
オープン戦④— A ⚾️ K ⚾️ I (@aki_GU1102) March 7, 2021
6裏 高梨雄平→桜井俊貴
左 ウィーラー→石川慎吾
中 松原→代打陽岱鋼
吉川尚輝よく追いついたなぁ。。 pic.twitter.com/7bxbk7LwwK
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