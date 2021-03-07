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中職／陳禹勳出第6隊難題 蔡其昌神回：你對富邦有意見

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職今天舉辦開季宣告儀式，先以線上直播方式與球迷互動，樂天桃猿隊終結者陳禹勳當場出難題給會長蔡其昌。 聯合報系資料照
中職今天舉辦開季宣告儀式，先以線上直播方式與球迷互動，樂天桃猿隊終結者陳禹勳當場出難題給會長蔡其昌。 聯合報系資料照

中職32年將於3月13日開打，倒數7天，聯盟今天舉辦開季宣告儀式，先以線上直播方式與球迷互動，樂天桃猿隊終結者陳禹勳當場出難題給會長蔡其昌，希望季中選秀前出現第6隊，蔡其昌反問他：「你是對富邦有什麼意見？」

陳禹勳在直播中被問到今年目標，他回答：「我沒有什麼目標，我的目標就是季中選秀看可不可以有第6隊。」蔡其昌也很敏感，馬上反問陳禹勳，「會問這個問題，通常是對富邦很不滿，才會這樣問。」

悍將隊上季墊底，目前還握有狀元籤，若第6隊出現時程來不及，就可在7月選秀優先挑人，但如果陳禹勳的許願成真，悍將隊的狀元籤恐怕不保，必須拱手讓給新球隊。

同場的林宥穎回應陳禹勳，「不要想搶我們的少慶，我們已經談好了好不好。」蔡其昌則是趕緊澄清，聯盟收到的只有自行培訓合約。

談到第6隊洽談狀況，蔡其昌表示，「我會努力，但大家不要給我那麼大的壓力。」他說自己上任才1個多月，已與有興趣的企業進行簡報，進度已經很快，「但要人家馬上決定，有難度啦！」他透露自己的目標，「上任一年左右，看能不能談出一個大致的方向。」

陳禹勳 選秀 樂天桃猿

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