日職／陳偉殷3局用掉70球 被揮8安失4分退場

阪神隊今天在福岡巨蛋對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日左投陳偉殷在官辦熱身賽初登板，先發3局被揮出8支安打，重傷害是2局下遭軟銀隊捕手甲斐拓也轟出滿貫砲，退場時1：4落後。

陳偉殷投完3局結束時，已經用掉70球，面對17人次被揮8安，投出3次三振、一次保送，失4分都是自責分。

阪神打線面對軟銀40歲先發投手和田毅，首局兩出局後，洋砲馬提（Jefry Marte）轟出中左外野方向陽春砲，取得1：0領先。

陳偉殷1局下解決軟銀前兩棒後，被中村晃、長谷川勇也連揮安打，還好化解危機未失分。

他在2局下又出狀況，被栗原陵矢、真砂勇介、佐藤直樹連揮安打，接著一顆失控二縫線直球，被甲斐拓也轟上左外野看台，一口氣失4分。

陳偉殷挨轟後，又被周東佑京揮出安打，這半局面對前5名打者都無法解決，接下來周東盜壘失敗，殷仔再解決另兩名打者，結束軟銀攻勢。

3局下，陳偉殷解決兩名打者後，投出四壞球、被安打，連續3局被攻占得點圈，最後三振佐藤直樹，結束今天投球任務。