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日職／佐佐木朗希新季仍為戰力外 羅德老將：他很怕受傷
最快球速曾達163公里，羅德隊19歲「令和怪物」右投佐佐木朗希，在5日的球隊打擊練習中登板，面對4名打者花了35球，但沒有被打任何一支安打，然而新賽季或許他還不會被放入一軍名單，陣中老將對此表示：「他很怕受傷。」
今日は、ZOZOマリンへ🏟— 宮崎亮太@スポーツ報知📸 (@miyazaki_hochi) March 5, 2021
佐々木朗希がシート打撃に登板し、
打者8人に対して、無安打2奪三振。
登板後の表情は、明るかったです✨
最速163キロ右腕ですが、
この日のMAXは152キロ💨#千葉ロッテマリーンズ
👉 https://t.co/FgUHF8zEnX pic.twitter.com/A9gCiOZ06W
佐佐木朗希當天最快球速來到152公里，監督井口資仁也表示滿意，預計要讓他在12或13日對上中日龍的官辦熱身賽先發。
相較去年5月才開始在打擊訓練登板，很明顯地，佐佐木今年的狀況比去年更好，也讓原文記者期待距離他一軍初登場的日子是否更近了一些。
然而羅德隊陣中老將表示，「佐佐木本人很害怕受傷，而球團也不想把自家『球界之寶』給弄壞，這也僅是他高中畢業的第2年，確實還不是時候」、「上個賽季也是，雖然賽季踩煞車，但有時必須謹慎調整，即使井口監督對他讚不絕口，也不會把它當成即戰力。」
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