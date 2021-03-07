中職／猿隊主題趴公布 14日門票全面開搶

樂天桃猿隊2021年主場例行賽門票預售，今年由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月23日起至6月1日止，「桃猿快樂炒」也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。

今年度FamiTicket將進行全新改版（新版FamiTicket平台需重新註冊會員），採用全新雲端主機架構與手機版購票介面。除此之外也會提供便利的電子票券功能，購票、取票、分票、進場均可透由手機完成。遇到因雨延賽場次，電子票也會自動進行退票，提供球迷更便利的觀賽體驗（詳洽全網）。

2021金猿卡友可於3月12日19：30至3月13日10：00在全家FamiPort機台與FamiTicket售票網優先購票，2020樂猿卡友於3月13日15：00到23：59優先購票，每人每場限購4張。

台灣樂天信用卡卡友則可於3月14日9：00~12：00至 FamiTicket售票網優先購票，每卡每場限購4張，卡友若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，現場FamiPort機台不支援電子取票功能。

會員卡友優先購票後，3月14日14：00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止（含快樂炒），預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售／換票，而上半季3月主場、4月1日、新光動紫趴皆為加價主題日。

猿隊也公布上半季主題日，「一致團結日」全場內、外野皆贈送TaoyuanTogether桃猿主色刷毛外套，打出開幕勝利，兒童節連假全猿主場搖身一變成為玩具大展，玩具趴首創全猿一番賞，你喜愛的球星可以成為你的玩具嗎？感謝伊萊克斯支持國球，全新球服，第八年的全猿主場伊萊克斯主題趴讓瑞典第一家電品牌深植您心；-196℃ 強冽Home Party讓男生貪杯，女生也微醉，迎接母親節，專屬女孩的祭典也不能錯過。經典主題第九屆新光動紫趴來到，今年口袋不能只有500，一起在全猿主場跳起動紫Disco！達人趴醞釀多時，各行各業的達人何其多，但都會出現在全猿主場才稀奇，新企劃Jazz響樂完美一天，城市充滿美酒與爵士，高端生活放鬆新體驗，爵士樂應猿。

售票時程：

3/12(五)19:30-3/13(六)10:00

金猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購

3/13(六)15:00-23:59

樂猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購

3/14(日)09:00-12:00

樂天信用卡 FamiTicket預購

3/14(日)14:00~比賽日11:00