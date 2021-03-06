快訊

繼大陸後連澳門也禁台灣鳳梨？ 農委會說話了

緬甸軍政府挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／姚杰宏5局好投、姚雨翔2分砲 獅隊晃倒兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊菜鳥姚杰宏先發5局、無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊菜鳥姚杰宏先發5局、無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊菜鳥姚杰宏的官辦熱身賽初登板，繳出先發5局、無失分好投，搭檔捕手陳重羽單場3打數3安打相挺，姚雨翔敲出兩分砲，獅隊終場以4：1擊敗中信兄弟隊。

姚杰宏昔為文化大學王牌投手，去年選秀獲獅隊第5指名選進，被設定是先發人選之一，今天是他首度在官辦熱身賽出賽，先發投滿5局、無失分，只用64球，只被敲出1安打，為張志豪在第2局的內野安打。

獅隊在第2局先馳得點，首位打者羅國龍就敲三壘打，陳重羽補上安打、送回1分，第4局則由陳重羽敲出三壘打，弟弟陳重廷以高飛犧牲打追加1分打點。

陳重羽連敲兩支關鍵安打，第6局手感燙到擋不住，又是一支右外野方向平飛安打，單場3打數3安打。

第7局獅隊攻勢再起，面對年僅19歲的兄弟投手黃弘毅，吳桀睿先敲直擊三壘壘包的幸運安打，姚雨翔補上兩分砲，擴大優勢為4：0。

陳韻文9局上「關門」，先對許基宏投出保送，又讓張志強、陳子豪敲出安打，兄弟無人出局就攻占滿壘，但最終只靠陳文杰的高飛犧牲打拿下分數。

陳重羽 陳重廷

延伸閱讀

日職／2台將同場出賽 王柏融、陽岱鋼都沒安打

中職／悍將熱身賽封鎖味全龍 高國輝猛打賞3打點

中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時

中職／曾峻岳進步幅度讓餅總驚豔 曾豪駒拿張誌家對比

相關新聞

日職／2台將同場出賽 王柏融、陽岱鋼都沒安打

日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融首度排進先發打線，擔任第7棒、左外野手，3打數沒有安打、吞下1次三振，陽...

中職／姚杰宏5局好投、姚雨翔2分砲 獅隊晃倒兄弟

統一獅隊菜鳥姚杰宏的官辦熱身賽初登板，繳出先發5局、無失分好投，搭檔捕手陳重羽單場3打數3安打相挺，姚雨翔敲出兩分砲，獅...

中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時

富邦悍將隊先發投手羅力今天投5局無失分，與牛棚4名投手林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文聯手完封，只用了2小時33分，就在今...

女棒聯賽／38婦女節前完賽 吳思瑤預告女棒20更精彩

第一屆女子棒球聯賽圓滿落幕，今年適逢女棒20年更有意義，閉幕典禮上包括台灣女子棒球運動推廣協會理事長吳思瑤、壯闊台灣創辦人吳怡農、體育署長張少熙、新北市棒委會主委蔡明堂等人共同為「女棒20」視覺揭幕，預告未來將有更多系列活動舉行。

棒球／第3屆追夢工程最終測試會落幕 3小將飆140公里

頂新和德文教基金會贊助國內優秀青少棒選手到日本讀書、打球，「追夢工程」今天舉辦第3屆最終測試會，本屆624人報名創新高，...

日職／隔2680天重返日本觀眾前投球 田中將大吞敗自認沒問題

日本媒體算得清清楚，時隔2680天之後，「神之子」田中將大，重新在日本觀眾面前投球了，今天進行的日職官辦熱身賽，樂天金鷲迎戰中日龍隊之戰，重返日職披上樂天戰袍的田中將大中繼上場投球，投4局下場失2分，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。