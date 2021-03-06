中職／姚杰宏5局好投、姚雨翔2分砲 獅隊晃倒兄弟

統一獅隊菜鳥姚杰宏的官辦熱身賽初登板，繳出先發5局、無失分好投，搭檔捕手陳重羽單場3打數3安打相挺，姚雨翔敲出兩分砲，獅隊終場以4：1擊敗中信兄弟隊。

姚杰宏昔為文化大學王牌投手，去年選秀獲獅隊第5指名選進，被設定是先發人選之一，今天是他首度在官辦熱身賽出賽，先發投滿5局、無失分，只用64球，只被敲出1安打，為張志豪在第2局的內野安打。

獅隊在第2局先馳得點，首位打者羅國龍就敲三壘打，陳重羽補上安打、送回1分，第4局則由陳重羽敲出三壘打，弟弟陳重廷以高飛犧牲打追加1分打點。

陳重羽連敲兩支關鍵安打，第6局手感燙到擋不住，又是一支右外野方向平飛安打，單場3打數3安打。

第7局獅隊攻勢再起，面對年僅19歲的兄弟投手黃弘毅，吳桀睿先敲直擊三壘壘包的幸運安打，姚雨翔補上兩分砲，擴大優勢為4：0。

陳韻文9局上「關門」，先對許基宏投出保送，又讓張志強、陳子豪敲出安打，兄弟無人出局就攻占滿壘，但最終只靠陳文杰的高飛犧牲打拿下分數。