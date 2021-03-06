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日職／2台將同場出賽 王柏融、陽岱鋼都沒安打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融首度排進先發打線，擔任第7棒、左外野手，3打數沒有安打、吞下1次三振，陽岱鋼替補上場，1打數無安打，靠1次保送上壘，巨人終場以7：2擊敗火腿。

王柏融前兩場官辦熱身賽都是替補上陣，累積4打數沒有安打、吞下2次三振，今天首度排進先發打線，面對的巨人先發投手為20歲的戶鄉翔征，去年繳出9勝6敗、防禦率2.76佳績。

王柏融第2局面對一記134公里的指叉球，揮空吞下三振，第4局纏鬥6球，敲出左外野飛球出局，第7局攻擊一記偏高滑球，敲出二壘方向滾地球出局。

陽岱鋼在5局下接替中外野守備，第7局的首打席選到保送，第9局敲出投手正面滾地球出局，和王柏融一樣，都還在等待官辦熱身賽的首安出爐。

巨人在5局上攻下5分奠定勝果，炭谷銀仁朗、秋廣優人接連敲出安打，再加上投手失誤，滿壘情況下，松原聖彌選到保送擠回1分，坂本勇人、丸佳浩接連以高飛犧牲打送回分數，惠勒（Zelous Wheeler）的二壘打、再帶2分打點，火腿則靠野村佑希在6局的陽春砲「破蛋」 。

讀賣巨人 王柏融

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