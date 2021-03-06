棒球／第3屆追夢工程最終測試會落幕 3小將飆140公里

頂新和德文教基金會贊助國內優秀青少棒選手到日本讀書、打球，「追夢工程」今天舉辦第3屆最終測試會，本屆624人報名創新高，進入決選的13人，有多人具備遠投超過100公尺的實力，3人球速超過140公里。味全龍隊選手張政禹、林桀晨今天應邀擔任評審，並分享職業選手心路歷程。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「追夢工程計畫報名人數一年比一年踴躍，很高興看到台灣基層棒球蓬勃發展，也感謝計畫理念獲得家長以及球員肯定。日前第1屆球員已經有人通過日文N1測驗，也希望第2、3屆的選手們追隨學長的腳步，在棒球技巧上日益精進，也能發展第2專長，提升未來投入社會的競爭力。」

第3屆進行3階段測試，入選今天最終測試會的13名選手均是各校菁英，不乏U12國手、2020小馬聯盟國手，在測試會上更有多位選手飆出140公里，展現未來進軍甲子園的霸氣。

最終測試會包括基本測試，例如衝刺速度、內外野守備、投打測試，也透過實戰比賽測驗球員們在場上的臨場反應和品格態度，並由張政禹、林桀晨擔任評審，近距離觀察並做全方面評估，選出3位球員赴日留學。

張政禹對於守備特別講究，他回憶，以前曾因為一次嚴重的守備失誤失去自信，但透過教練的鼓勵、心態的調整以及不斷的苦練，最終成功踏上職棒舞台。張政禹也勉勵小球員們，「守備是透過不斷的苦練累積而成，尤其高中更是球員基本動作定型的關鍵階段，無論是否有機會赴日留學，若想要繼續朝棒球之路發展，就要有下定決心的準備以及加倍的努力。」

林桀晨為林琨瀚之子，2019年選秀落選後，以自主培訓球員兼翻譯的身分與龍隊簽約，曾就讀日本岡山縣共生高等學校，讓他練就流利的日語能力，日籍球星川崎宗則待在龍隊期間，林桀晨擔任他的貼身翻譯。

林桀晨表示，「旅日期間是人生一段難忘的回憶，雖然人生地不熟，但也培養了自己獨立個性以及第二外語能力，很高興追夢工程計畫能全額資助小球員赴日打球，幫助台灣基層棒球成長。」