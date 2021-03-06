女棒聯賽／38婦女節前完賽 吳思瑤預告女棒20更精彩

第一屆女子棒球聯賽圓滿落幕，今年適逢女棒20年更有意義，閉幕典禮上包括台灣女子棒球運動推廣協會理事長吳思瑤、壯闊台灣創辦人吳怡農、體育署長張少熙、新北市棒委會主委蔡明堂等人共同為「女棒20」視覺揭幕，預告未來將有更多系列活動舉行。

台灣女棒已有逾20年歷史，不過全年度賽事不多，女子棒球聯賽則至2020年首屆開打，擁有歷史里程碑，橫跨2020-2021年度，為期半年的聯賽在今天(3月6日)、38婦女節前夕於新北市三重棒球場畫下完美句點。

台灣女子棒球運動推廣協會理事長吳思瑤表示，過去有男生打棒球、女生打壘球的迷思，女子運動的平權與推廣是世界趨勢，下屆奧運在巴黎，最重要宗旨就是做到運動的性別平等，所以許多運動賽事項目的舉辦讓女性參與的比例拉到1比1，希望連同女子棒球在內，更多女子運動能獲得政府支持。

體育署長張少熙則說，女子棒球自2013年推展到現在，不僅在國內辦，2019年還辦過芙彤盃，有香港、馬來西亞等國家來參加，慢慢會將這樣力量匯聚起來，體育署這幾年積極在女子運動相關項目的推展，一個國家能對女子或弱勢表示尊重，表示這是進步的國家。

第一屆女子棒球聯賽雖然結束，不過台灣女子棒球運動推廣協會規劃女棒20系列推廣活動才要展開，以「好棒生活，永續前進」作為全新的推廣意象，希望讓女子棒球運動與永續理念同時融入女性的生活中，如同散播永續生活的種子，敬請期待。