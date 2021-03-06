日職／隔2680天重返日本觀眾前投球 田中將大吞敗自認沒問題

日本媒體算得清清楚，時隔2680天之後，「神之子」田中將大，重新在日本觀眾面前投球了，今天進行的日職官辦熱身賽，樂天金鷲迎戰中日龍隊之戰，重返日職披上樂天戰袍的田中將大中繼上場投球，投4局下場失2分，最終樂天以1：2落敗，田中將大吞下敗投，不過，田中將大說，「我在持續調整自己的步調，這樣的投球數量沒問題。」

樂天是由涌井秀章擔任先發，投了三局無失分退場，第四局田中將大上場中繼，一上場就連續投出兩次三振，投出兩局三上三下後，第六局被擊出兩支安打失兩分，最後因此吞敗，田中將大最快球速為149公里。

日本媒體計算，這是他2013年11月3日「日本一」對巨人第七戰以來，時隔2680天重新在日本觀眾面前登板。如果計算敗投的話，則是隔了2681天，因為他在當年「日本一」第六戰吞敗，然而就是因第七戰田中將大救援成功，使得當年樂天登上「日本一」。

田中將大受訪時表示，覺得自己要投入很長時間去做調，「但我有信心在開季處於最完美狀態。」