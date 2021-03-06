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中職／悍將熱身賽封鎖味全龍 高國輝猛打賞3打點

中央社 / 台北6日電
富邦悍將隊高國輝。 資料照(圖／富邦悍將隊提供)
富邦悍將隊高國輝。 資料照(圖／富邦悍將隊提供)

中職今天在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，富邦悍將的高國輝3打數都敲出安打，包辦3分打點，且包含先發羅力在內的5任投手封鎖對方打線，最終悍將以7比0擊敗味全龍隊。

悍將1局下就展開攻勢，高國輝、林益全、蔣智賢接連敲安打，攻下2分；3局下一、三壘有人時，高國輝敲出二壘安打，帶有2分打點，接著蔣智賢再補上1打點安打；4局下高國輝敲出1打點安打後，5局下陳真、林宥穎敲安打再添1分。

終場悍將就以7比0擊敗味全龍隊，此戰高國輝3打數敲出3支安打，包辦3分打點、跑回2分，加上3日、4日的官辦熱身賽連2天開轟，高國輝現在手感相當火燙。

悍將今天推出洋投羅力先發，用62球投5局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，無失分奪勝；接著林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文各投1局也都沒有失分，5任投手合力壓制龍隊打線，全場僅4支安打。

龍隊先發投手郭郁政則是投3局被敲7支安打，送出3次三振，失5分吞下敗投；龍隊洋投伍鐸長中繼2.2局，僅被敲出1支安打，投出2次三振，無失分。

高國輝 羅力

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