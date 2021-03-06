女棒聯賽／接棒未來非戰之罪抱亞 陳郁霈女棒最速左投

未嘗敗績的接棒未來，今天(6日)在第一屆女子棒球聯賽冠軍戰因雨神攪局，僅打兩局戰平，經由大會決議抽籤後，以2：14不敵台北御聖High Match，屈居亞軍，不過後援登板的陳郁霈最快球速可達110公里，是現今女棒球速最快的左投手。

接棒未來國手雲集，連兩年拿下中華隊代表權，在女棒聯賽也被看好是冠軍熱門，賽前是唯一不敗隊伍，不過今天卻敗給雨神，雙方在冠軍戰打完前兩局以1：1打平，因雨勢過大，大會決議以抽籤比出勝負，結果由御聖帶走金盃。

接棒未來總教練顏良吉指出，尊重大會決定，這次聯賽盡量讓板凳球員多上場，讓少上場球員累積實戰經驗，「像是張甄芸跟曾怡嘉投球都有進步，未來選拔賽也可以負擔多點場數。」

接棒未來陳郁霈是現今女棒球速最快的左投手。 王婉玲攝影

在冠軍戰接替張甄芸登板的陳郁霈是顏總視為目前球隊最好投手，「(黃)巧芸去日本打球了，郁霈要頂替上來，她這次只投2場，希望關鍵再讓她上來就好，他控球、尾勁都好，是目前國內球速最快的左投」，陳郁霈跟姐姐陳禹璇都是女壘科班出身，姐妹花都效力接棒未來。

陳郁霈去年剛自北市大畢業，曾入選2019亞洲盃國手，去年也進入世界盃國手名單，天生左撇子的她在女壘以一壘、外野為主，在棒球則多了投手位置，她自認在棒球領域較有優勢，原本打算跟隨姐姐的腳步旅日，但因疫情緣故暫停腳步。

陳郁霈僅23歲，她提到，會跟學姊黃巧芸請教投球，「我們都是左投，但是類型不同，學姊投球準，變化球好，我是球速快，希望多向她學習變化球的技巧，未來希望準度跟速度再提升。」