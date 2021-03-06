日職／火腿戰巨人 王柏融首度先發拚安打開張

日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融排進先發打線，擔任第7棒、左外野手，這是他在今年首度先發上陣，尋求安打開張，另一位台將陽岱鋼則未排進先發打線，在板凳上待命。

王柏融前兩場官辦熱身賽都是替補上陣，累積4打數沒有安打、吞下2次三振，今天首度排進先發打線，面對的巨人先發投手為20歲的戶鄉翔征，去年繳出9勝6敗、防禦率2.76佳績。

陽岱鋼周三剛在官辦熱身賽遭觸身球驚魂，隔天照常上場，傷勢並無大礙，今天繼續在板凳上待命，同樣也要尋求官辦熱身賽的首安。

日職賽季將於3月26日展開，王柏融、陽岱鋼今年都面臨合約年的考驗，必須繳出谷底反彈的成績，近期先透過熱身賽希望能讓手感升溫，尋求在例行賽繳出佳績。