快訊

香港第二例！55歲女接種科興疫苗 3天後中風不治

政府和公廟祈雨 不問蒼生？蘇貞昌回這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／火腿戰巨人 王柏融首度先發拚安打開張

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融首度先發上陣。 截圖自火腿官方推特
日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融首度先發上陣。 截圖自火腿官方推特

日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融排進先發打線，擔任第7棒、左外野手，這是他在今年首度先發上陣，尋求安打開張，另一位台將陽岱鋼則未排進先發打線，在板凳上待命。

王柏融前兩場官辦熱身賽都是替補上陣，累積4打數沒有安打、吞下2次三振，今天首度排進先發打線，面對的巨人先發投手為20歲的戶鄉翔征，去年繳出9勝6敗、防禦率2.76佳績。

陽岱鋼周三剛在官辦熱身賽遭觸身球驚魂，隔天照常上場，傷勢並無大礙，今天繼續在板凳上待命，同樣也要尋求官辦熱身賽的首安。

日職賽季將於3月26日展開，王柏融、陽岱鋼今年都面臨合約年的考驗，必須繳出谷底反彈的成績，近期先透過熱身賽希望能讓手感升溫，尋求在例行賽繳出佳績。

王柏融 陽岱鋼 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／王柏融對決西武又槓龜 熱身賽連4打數掛零

日職／陽岱鋼手感回溫敲首轟 巨人監督：之前怎麼了？

日職／王柏融代打又空手而歸 還在等春訓首安

日職／春訓首轟出爐 陽岱鋼9局下敲兩分砲

相關新聞

中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時

富邦悍將隊先發投手羅力今天投5局無失分，與牛棚4名投手林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文聯手完封，只用了2小時33分，就在今...

中職／有望破「投手絕症」魔咒 龍隊歐耀宗復出飆148公里

每位投手最懼怕的就是肩膀傷勢，在不得已的情況下才會進行手術，而動完刀後幾乎沒有人能恢復過往身手，因此也堪稱「投手絕症」，日前力拼復出失敗一度落淚、轉而接受樂天桃猿建議轉任訓練員的林國裕便是其中一個案例

中職／曾峻岳進步幅度讓餅總驚豔 曾豪駒拿張誌家對比

富邦悍將19歲新秀曾峻岳熱身賽搶盡風頭，出賽兩場共投5局，僅被敲出3支安打沒有任何失分，狂飆9張老K，精湛表現不但讓曾峻岳爭得一軍位置，連統一獅總教練「餅總」林岳平與樂天桃猿教頭曾豪駒也對他進步幅度感

韓職／SK飛龍再見了！ 新世紀集團宣布新隊名

新世界集團昨(5)日通過韓國職棒的加盟認可，也在當天宣布將其收購球隊SK飛龍將更名為「仁川SSG登錄者隊(SSG Landers)」。 根據韓媒報導，新世紀集團採用旗下購物平台「SSG.com」

女棒聯賽／接棒未來非戰之罪抱亞 陳郁霈女棒最速左投

未嘗敗績的接棒未來，今天(6日)在第一屆女子棒球聯賽冠軍戰因雨神攪局，僅打兩局戰平，經由大會決議抽籤後，以2：14不敵台北御聖High Match，屈居亞軍，不過後援登板的陳郁霈最快球速可達110公里，是現今女棒球速最快的左投手。

日職／火腿戰巨人 王柏融首度先發拚安打開張

日本火腿隊今天在官辦熱身賽遭遇讀賣巨人隊，王柏融排進先發打線，擔任第7棒、左外野手，這是他在今年首度先發上陣，尋求安打開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。