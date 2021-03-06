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女棒聯賽／吳佩珊非科班拿MVP 御聖雨中奪史上首冠

聯合新聞網 / 智林體育台提供
台北御聖High Match抱回第一屆女子棒球聯賽冠軍。 王婉玲攝影
台北御聖High Match抱回第一屆女子棒球聯賽冠軍。 王婉玲攝影

接棒未來、台北御聖High Match兩隊在雨中爭冠，打完兩局雙方戰平1：1，大會決議以抽籤決定結果，最終御聖4局以14：2獲勝，抱回第一屆女子棒球聯賽冠軍。

首屆女子棒球聯賽為期半年賽事，今天(6日)移師三重棒球場進行最後決戰，Sunday與國立體大的季軍賽因雨裁定並列，中午冠軍戰則是在雨中開打，賽前大會安排兩隊選手帶著未來女棒希望進場，包括埔頂國小、港湖社區、台北市棒球協會(TBA)、我敢打社區棒球隊、KBZ社區棒球隊小將，象徵傳承的意味，由埔頂國小莊心玲擔任開球嘉賓。

接棒未來、御聖開局都沒得分，御聖2局上靠著高育琪、吳俞倩安打先馳得點，2局下接棒未來李庭葳適時安打追平比分，兩局結束雨勢不小，大會比照國際模式以抽籤決定勝負，先攻的御聖進帳11分，4局上再抽進2分，接棒未來則是無法得分，結果4局提前分出高下。

御聖總教練王證僑表示，下雨滿可惜的，選手也想打，賽前預估是55波，大家自信心有出來，「接棒未來是頭號公敵，大家當然都想贏他們，這也是我們球隊成軍以來的第一座冠軍。」

台北御聖High Match吳佩珊奪下MVP。 王婉玲攝影
台北御聖High Match吳佩珊奪下MVP。 王婉玲攝影

歷經半年完成聯賽，王總認為收穫很多，尤其是非科班選手，「他們在這些科班學姊帶領下成長多，平時他們訓練時間不長，想要比賽，像是今天先發投手吳佩珊就是非科班選手就進步很多。」

御聖總教練王證僑說，考慮到守備，讓吳佩珊先發，「她是非科班球員，今天受到下雨場地濕滑影響，但表現仍有80分以上，她應該給自己100分」，今天早上才接獲先發指令的吳佩珊則說，投手丘較軟，盡量把球送進去，讓隊友守備處理，這也是自己第二次在冠軍戰登板，機會難得。

吳佩珊在御聖已經9年，她說，自國小就想打棒球，高中有參加社團球隊，畢業後加入御聖，這9年進步緩慢，去年肩傷又剛好，這次聯賽出賽較多，感謝女子棒球運動推廣協會辦比賽讓選手多點機會。

第一屆女子棒球聯賽圓滿落幕。 王婉玲攝影
第一屆女子棒球聯賽圓滿落幕。 王婉玲攝影

團體獎

冠軍：台北御聖High Match

亞軍：接棒未來

季軍：Sunday、國立體大(並列)

個人獎

打擊王-台北御聖 林倍菁

打點王-向日葵 塗芳儀

三振王-台北先鋒 韋靜吟

防禦率王-台北先鋒 韋靜吟

教練獎-台北御聖 王證僑

MVP-台北御聖 吳佩珊

北市

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