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中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手羅力今天在官辦熱身賽投5局無失分。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手羅力今天在官辦熱身賽投5局無失分。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊先發投手羅力今天在官辦熱身賽投5局無失分，與牛棚4名投手林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文聯手完封，只用了2小時33分，就在今天的中職官辦熱身賽以7：0擊敗味全龍隊，拿下第2勝。

龍隊打線完全熄火，面對悍將隊先發投手羅力時敲出3安，分別來自郭天信、劉時豪、李凱威，後續一度連續16上、16下，直到9局上2出局後，才由石翔宇敲出團隊第4安。

羅力先發投了5局無失分，另有4次三振，沒有保送，目前在熱身賽先發兩場都對上龍隊，前一場4局失2分（1分責失），合計9局防禦率是1.00，而前一場最快球速為147公里，今天則是144公里。

悍將打線則敲出12支安打，其中高國輝3打數3安打，有3分打點，蔣智賢也有2安打、2分打點；高國輝熱身賽打擊狀況調整得不錯，目前出賽6場，21打數敲出11支安打，打擊率是5成24，其中包含2發全壘打在內，總計5支長打。

悍將與龍隊有機會成為新「節能減碳」對戰組合，目前官辦熱身賽兩場分別只用了2小時34分、2小時33分，相較熱身賽平均比賽時間為3小時15分，省時不少，而各隊場均比賽時間前兩名也是龍隊的3小時01分、悍將隊的3小時02分。

羅力 高國輝

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