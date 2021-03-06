聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時
富邦悍將隊先發投手羅力今天在官辦熱身賽投5局無失分，與牛棚4名投手林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文聯手完封，只用了2小時33分，就在今天的中職官辦熱身賽以7：0擊敗味全龍隊，拿下第2勝。
龍隊打線完全熄火，面對悍將隊先發投手羅力時敲出3安，分別來自郭天信、劉時豪、李凱威，後續一度連續16上、16下，直到9局上2出局後，才由石翔宇敲出團隊第4安。
羅力先發投了5局無失分，另有4次三振，沒有保送，目前在熱身賽先發兩場都對上龍隊，前一場4局失2分（1分責失），合計9局防禦率是1.00，而前一場最快球速為147公里，今天則是144公里。
悍將打線則敲出12支安打，其中高國輝3打數3安打，有3分打點，蔣智賢也有2安打、2分打點；高國輝熱身賽打擊狀況調整得不錯，目前出賽6場，21打數敲出11支安打，打擊率是5成24，其中包含2發全壘打在內，總計5支長打。
悍將與龍隊有機會成為新「節能減碳」對戰組合，目前官辦熱身賽兩場分別只用了2小時34分、2小時33分，相較熱身賽平均比賽時間為3小時15分，省時不少，而各隊場均比賽時間前兩名也是龍隊的3小時01分、悍將隊的3小時02分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言