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韓職／SK飛龍再見了！ 新世紀集團宣布新隊名

聯合新聞網 / 綜合報導
新世紀集團接手SK飛龍隊後，立即迎回旅美球星秋信守，今日也公布新隊名為「仁川SSG登錄者隊(SSG Landers)」 美聯社
新世紀集團接手SK飛龍隊後，立即迎回旅美球星秋信守，今日也公布新隊名為「仁川SSG登錄者隊(SSG Landers)」 美聯社

新世界集團昨(5)日通過韓國職棒的加盟認可，也在當天宣布將其收購球隊SK飛龍將更名為「仁川SSG登錄者隊(SSG Landers)」。

根據韓媒報導，新世紀集團採用旗下購物平台「SSG.com」做為隊名，球團認為與其使用新世紀或是E-MART，不如將自身已具有一定知名度的SSG平台與棒球結合，宣傳效果最大，球隊也可利用此網路平台，舉辦各項活動及賽事規劃，而「Landers」則是與當地仁川機場以及仁川港有連結，且仁川也是韓國棒球的發源地，而「Landers」也意味著棒球首次登陸仁川。

早期韓職雖有球隊進駐仁川，但遇上經營危機轉賣後，球隊主場也遷往他處，而新世紀集團也期待，讓SSG Landers成為仁川的驕傲，讓仁川球迷能感受到對當地棒球的自豪感。

SK飛龍隊名稱正式走入歷史。 聯合報系資料照
SK飛龍隊名稱正式走入歷史。 聯合報系資料照

正式更名後，代表「SK飛龍」隊名正式走入歷史，這支強權曾於2007至2012連六年打進總冠軍賽追平紀錄，並且於2007、2008與2010年三度奪冠，最近一次奪冠則是2018年。至於休賽季最大補強則是簽下旅美歸國的強打秋信守，這是因當年韓職特別選秀規定，這名好手想重返韓職只能加盟SK飛龍，也讓新世紀集團一入主就有重大收穫。

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