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中職／有望破「投手絕症」魔咒 龍隊歐耀宗復出飆148公里

聯合新聞網 / 綜合報導
截圖自歐耀宗粉絲團
截圖自歐耀宗粉絲團

每位投手最懼怕的就是肩膀傷勢，在不得已的情況下才會進行手術，而動完刀後幾乎沒有人能恢復過往身手，因此也堪稱「投手絕症」，日前力拼復出失敗一度落淚、轉而接受樂天桃猿建議轉任訓練員的林國裕便是其中一個案例，味全龍羅嘉仁則還在努力中，不過同隊投手歐耀宗卻很有機會打破這項魔咒。

林國裕是在2019年經由MRI檢查，發現右肩關節唇撕裂，隨即動刀接受治療，復出後狀況仍調整不佳，在去年季末慘遭桃猿釋出，今年春訓曾跟著猿隊練球拚延續球員生涯，可惜仍未能回復水準，在球團建議下轉任訓練員；再往前推則是獅隊的羅錦龍，也是因肩膀傷勢黯然結束生涯。

同樣接受右肩關節唇手術，近3年未曾實戰的歐耀宗日前在熱身賽中復出登板，飆出148公里球速驚豔全場，據多家媒體報導，歐耀宗的回春表現讓味全龍總教練葉君璋感到不可思議。葉總表示歐耀宗的右肩傷勢比羅嘉仁來得嚴重，還能投出這麼快的球速，真的很不簡單。

歐耀宗在2015年選秀會中被中信兄弟於第9輪選進，但在一軍僅留下4.2局的紀錄，防禦率來到21.21，2018年便遭到釋出，隔年6月更是動右肩關節唇手術，正當走投無路之際，新成立的味全龍向歐耀宗拋出橄欖枝，經過一連串復健後，直到近日才進行實戰，而歐耀宗也在熱身賽以一顆火球來證明自己身手猶存，有望在味全龍投出一片天。

味全龍 羅錦龍 林國裕 羅嘉仁

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