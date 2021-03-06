中職／曾峻岳進步幅度讓餅總驚豔 曾豪駒拿張誌家對比

富邦悍將19歲新秀曾峻岳熱身賽搶盡風頭，出賽兩場共投5局，僅被敲出3支安打沒有任何失分，狂飆9張老K，精湛表現不但讓曾峻岳爭得一軍位置，連統一獅總教練「餅總」林岳平與樂天桃猿教頭曾豪駒也對他進步幅度感到嘖嘖稱奇。

曾峻岳前(4)日在熱身賽面對統一獅，中繼三局被擊出3支零星安打，送出7次三振無失分，最快球速更是刷新個人新高151公里，讓統一獅打線一籌莫展。

據《ETtoday》報導，當天獅隊被K得滿頭包後，教頭林岳平賽後立刻指示球團剪輯曾峻岳投球影片，對這位高中畢業即投入職棒的19歲小將感到驚嘆，餅總也透露在去年選秀會前，曾峻岳確實出現在獅隊的雷達當中，但球團經過評估過後，認為他僅是一般高中生層級，沒想到只過了半年球速就有大幅度的成長，繳出的內容也極具水準。

更讓餅總驚奇的是，原本的球探報告中，曾峻岳直球均速不過138至142公里區間，但兩場熱身賽下來均速來到145公里，最快球速更是飆破151公里，餅總指出，曾峻岳的優勢不光是球速，連投球型態也相對穩定，無論直球或是變化球都能控制在好球帶邊緣，因此能在球數有利下製造出高三振率。

同樣身為曾峻岳精采投球表現下的「苦主」，猿隊總教練曾豪駒則表示，曾峻岳的投球型態以及協調性，如同當年天賦異稟的張誌家，也稱讚曾峻岳心理素質極佳，認為一個投手會成功，最重要的是心態，且勇於和打者對決，對19歲的投手來說，曾峻岳確實有把自己特色展現出來。