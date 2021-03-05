中職／剛被賦予開幕戰先發 王溢正先發4局失8分

統一獅與樂天桃猿隊今天在官辦熱身賽交鋒，兩隊攻勢猛烈，將扛起猿隊開幕戰的資深左投王溢正頻挨長打，先發4局、失8分（責失5分），獅隊終場以9：5擊敗猿隊，林安可單場敲出4安打。

兩隊此戰推出本土左投先發，而且都有可能是開幕戰先發投手，王溢正已獲總教練曾豪駒欽點將扛起3月16日的猿隊賽季首戰，獅隊在洋投調整不及的情況下，也有意由本土投手打頭陣，江辰晏也在人選清單內。

獅隊在2局上先馳得點，林岱安觸身球保送上壘，林祖傑敲出二壘打送回1分；猿隊隨即在下半局加倍討回，林承飛敲出中外野方向兩分砲。

3局上，郭嚴文、林承飛接連發生失誤，都讓王溢正的失血擴大，鄧志偉在一、二壘有人時敲出二壘打清壘，鄭鎧文、林岱安的安打各有1分打點，獅隊單局進帳4分，再次討回領先。

王溢正持續以類似模式失分，第4局先保送蘇智傑，林安可以二壘打送回分數，第5局保送鄭鎧文後，林岱安二壘打，丟掉第7分，猿隊在此時決定換投。

王溢正先發4局、共用94球，被敲8安打，包括4支二壘打，失8分（責失5分），投出3次三振、3次保送，江辰晏則是先發4.1局、失3分。