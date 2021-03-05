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中職／真貨！劉基鴻三分砲棒打陳琥 龍隊打爆兄弟
味全龍隊在官辦熱身賽持續有好表現，2019年選秀狀元劉基鴻繳出「真貨」身手，第5局敲出三分砲，棒打中信兄弟隊先發投手陳琥，為龍隊的8分大局揭開序幕，率領龍隊終場以10：2痛宰兄弟。
兩隊此役都推出以首輪籤選進的投手先發，兄弟為2016年第一指名陳琥，龍隊則是2019年第二指名（第1輪第6順位）的徐若熙。
龍隊首局就有攻勢，郭天信敲出二壘打、帶有2分打點，陳琥在第5局再遇重擊，劉基鴻掃出三分砲，這是龍隊在官辦熱身賽的第1轟，出自2019年狀元之手，總教練葉君璋在休息室內笑得很開心。
陳琥再保送下一棒林旺衛後退場，此役留下先發4局、失6分（責失5分），而兄弟在換投後依然擋不住龍隊攻勢，王則鈞連續4個保送，先擠回1分，李凱威再敲二壘打清壘，龍隊單局打了12人次，狂攻8分。
徐若熙在第3局控球不穩，被周思齊敲出安打後，又保送張志豪，無人出局就被攻占得點圈，面對3到5棒王威晨、詹子賢、陳子豪連抓3個出局數，最終先發3局被敲3安打、無失分，送出2三振、2保送。
兄弟一路被壓著打，7局下才由李聖裕敲出兩分砲，他在2019年選秀落選，以自主培訓合約來到兄弟，還身披去年的三位數背號「101」球衣，他已在今年更改背號為「2」。
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