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中職／兄弟啦啦隊公布新血 前Uni-girls隊長來了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在3月1日展開為期4天的春訓，迎接3月14日的洲際球場開幕戰。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在3月1日展開為期4天的春訓，迎接3月14日的洲際球場開幕戰。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍8年，正式進入Passion Sisters 8.0，成員維持去年的16人，唯一異動只有Landy今年因個人生涯規畫離開，補進新成員就是外傳的妮可（楊昀蓁Nicole），也就是去年統一獅Uni-girls的隊長。

Passion Sisters其餘成員維持隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、希希、峮峮、短今、笑笑、Landy、白白、晴兒、波波、粿粿、松鼠、畇二、Julie。

新成員妮可2013年曾前往中國湖北省咸寧參加「2013國際旅遊小姐」選拔，獲民族服裝獎第一名及最佳才藝獎第二名，2014年曾前往韓國首爾參加「2014世界大學小姐」選拔，2017年加入Uni-girls，成為妮可啦啦隊的起源。

妮可4年來培養了很多啦啦隊應援技能，心中充滿感恩和感謝，也很謝謝球迷們的支持，讓妮可在每場球賽充滿動力，因期望在其他表演領域更寬廣和更精進，所以來到PS這個大家庭，希望把熱愛棒球和舞蹈的心意透過場上應援發光發熱。

Passion Sisters3月1日展開春訓，為期4天，除了體能上的鍛練，更邀請多位專業舞者老師為女孩量身打造多首精彩舞蹈，3月14日的洲際球場開幕戰，邀請熱情球迷進入球場，一起為兄弟加油打氣。

啦啦隊 統一獅 中信兄弟

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