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高中木棒／展望選拔賽 穀保盼低年級快速成長

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商潘文輝。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商潘文輝。記者蘇志畬／攝影

高中木棒聯賽冠軍戰今天上演青棒兩強對決，穀保家商平鎮高中8：1在7局提前擊敗，吞下在木棒冠軍戰對平鎮的四連敗，總教練周宗志希望球隊記取教訓，接下來的王貞治盃、玉山盃再加強。

穀保家商今天派出高二的沈家羲先發，不過被敲2安加上1次保送，僅投0.1局就失3分退場，接手的潘文輝球速雖破150公里，但平鎮打線掌握度高，在3局下2出局後，被敲出2分打點安打成為致命傷。

潘文輝投2.1局，被敲5支安打，失4分，接手的林昱珉3.1局僅被敲2安，不過有4次保送，特別在6局刻意保送李灝宇後，因觸身球丟掉1分。

沈家羲跟潘文輝接連失守，總教練周宗志坦言跟預期的不同，潘文輝今天進壘角度有差，3局下2出局後被敲安導致分數被拉開，對自己、對野手的信心都有影響。

接下來備戰王貞治盃、玉山盃選拔賽，周宗志認為打擊方面要再穩定一點，「今天雖然擊球不錯，但回去無論打擊、守備、投手都還要再加強」。

這次木棒聯賽高一球員的成長是最大收穫，不過周宗志也說，如今經過黑豹旗、木棒聯賽兩個大賽的洗禮，高一不能再把自己當菜鳥，需要快速成長起來。

至於林昱珉、潘文輝畢業後，誰能接手王牌任務？周宗志認為，首要灌輸觀念，投手群原本會有讓學長扛關鍵戰的想法，「未來要自己扛輸贏」。

109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林昱珉。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，穀保家商林昱珉。記者蘇志畬／攝影

穀保家商 王貞治盃 平鎮高中

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