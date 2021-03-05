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高中木棒／董子恩猛打賞 平鎮幫挑戰中職添新血
平鎮高中奪下今年高中木棒聯賽冠軍，以8：1擊敗穀保家商締造三連霸，第三棒董子恩繳出猛打賞，面對穀保強投林昱珉、潘文輝、沈家羲各敲1安，為投入中職選秀增添信心。
董子恩與張翔、吳秉恩、張宥鈞都有計畫投入中職選秀、陳志杰則在中職與旅外間考慮，也在本屆木棒聯賽適時有好表現，董子恩在今天冠軍戰4打數3安打，張翔則貢獻3分打點貢獻。
總教練吳柏宏笑說：「董子恩對上穀保好像都打特別好。」董子恩則說：「穀保是台灣數一數二的強隊，很想要贏他們。」不過能以大比分贏球則有點出乎意料，董子恩說：「今天我們運氣真的比較好。」
不過不僅對上穀保家商，董子恩在本季木棒聯賽打擊率3成86，他說，前兩階段打得不錯，但第三階段有點下滑，「隊友們都一直鼓勵我，才能再調整回來」。
董子恩希望跟隨哥哥、樂天桃猿隊董子浩的腳步，畢業後挑戰職棒，原本有些猶豫，不過去年黑豹旗拿下打點獎、最佳十人獎指定打擊後，跟家人討論下，決定參加選秀，打完這次木棒聯賽後更加確定。
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