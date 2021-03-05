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高中木棒／新練滑球建功 林詔恩奪MVP及投手獎

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中林詔恩後援5.2局無失分。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中林詔恩後援5.2局無失分。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中今天以8：1擊敗穀保家商，拿下高中木棒聯賽冠軍，締造史上首次三連霸，在兩隊先發投手都不穩的情況下，平鎮高二林詔恩緊急登板，後援5.2局無失分拿下大會MVP，新練的滑球成為秘密武器。

平鎮先發投手賴延峰投1.1局被敲3安失1分，教練團緊急推派林詔恩接手，後續5.2局僅在第3局被邱鑫敲出1支安打，接下來連抓15個出局數，成功壓制穀保打線。

林詔恩表示，原本以為7、8局才會換投，教練指示後緊急熱身後上場，後面有找到手感，主要靠著變化球的速差去應對打者。

林詔恩說的變化球，包括一顆聯賽前才從投手教練羅健銘身上學會的滑球，羅健銘表示，加上林詔恩原有的曲球、變速球還有140公里出頭的球速，就有足夠壓制性。

選擇讓林詔恩在高強度賽事登板，平鎮教練團有考量，羅健銘表示，林詔恩在立德盃冠軍賽就曾對過穀保，「當時比賽就有展現抗壓力，不怕他扛不住」。

林詔恩被評價為穀保家商林昱珉之後的最佳左投，林詔恩表示，林昱珉更具霸氣，而且球速也較快，羅健銘認為林詔恩球速還有成長空間，「不過要先把身體練壯一點。」林詔恩則說：「我有多吃，也有重訓，但都胖不了。」

林詔恩不僅冠軍賽繳出好投，木棒聯賽總計先發2場、後援3場，合計投25.1局，被敲11支安打，有28次三振，拿下4勝，防禦率0，也拿下投手獎。

穀保家商 平鎮高中 球速

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