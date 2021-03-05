聽新聞
test
0:00 / 0:00
高中木棒／新練滑球建功 林詔恩奪MVP及投手獎
平鎮高中今天以8：1擊敗穀保家商，拿下高中木棒聯賽冠軍，締造史上首次三連霸，在兩隊先發投手都不穩的情況下，平鎮高二林詔恩緊急登板，後援5.2局無失分拿下大會MVP，新練的滑球成為秘密武器。
平鎮先發投手賴延峰投1.1局被敲3安失1分，教練團緊急推派林詔恩接手，後續5.2局僅在第3局被邱鑫敲出1支安打，接下來連抓15個出局數，成功壓制穀保打線。
林詔恩表示，原本以為7、8局才會換投，教練指示後緊急熱身後上場，後面有找到手感，主要靠著變化球的速差去應對打者。
林詔恩說的變化球，包括一顆聯賽前才從投手教練羅健銘身上學會的滑球，羅健銘表示，加上林詔恩原有的曲球、變速球還有140公里出頭的球速，就有足夠壓制性。
選擇讓林詔恩在高強度賽事登板，平鎮教練團有考量，羅健銘表示，林詔恩在立德盃冠軍賽就曾對過穀保，「當時比賽就有展現抗壓力，不怕他扛不住」。
林詔恩被評價為穀保家商林昱珉之後的最佳左投，林詔恩表示，林昱珉更具霸氣，而且球速也較快，羅健銘認為林詔恩球速還有成長空間，「不過要先把身體練壯一點。」林詔恩則說：「我有多吃，也有重訓，但都胖不了。」
林詔恩不僅冠軍賽繳出好投，木棒聯賽總計先發2場、後援3場，合計投25.1局，被敲11支安打，有28次三振，拿下4勝，防禦率0，也拿下投手獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言