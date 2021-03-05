高中木棒／史上首次三連霸 平鎮扣倒穀保創王朝

平鎮高中今天在高中木棒聯賽冠軍戰擊敗宿敵穀保家商，而且是以8：1在7局就提前拿下勝利，締造史無前例的木棒聯賽三連霸，締造王朝，總教練吳柏宏認為，連續兩年度稱霸木棒、鋁棒組是更為難得。

平鎮首局就由開路先鋒黃勇傳保送上壘開啟攻勢，董子恩安打推進、李灝宇二壘打敲回第一分，接下來穀保雖然緊急推出右投王牌潘文輝登板，平鎮仍靠著張翔滾地推進、暴投再添2分。

3局下平鎮打線再突破潘文輝封鎖，單局5支安打、攻下4分，穀保只能再推出左投王牌林昱珉接手，6局下平鎮也從林昱珉手上拿下1分，也將比數拉開到7分差，在7局提前結束比賽。

穀保家商全場僅在2局上從先發投手賴延峰手上拿下1分，平鎮換上林詔恩後就無法突破，林詔恩投完最後5.2局僅被敲出1支安打，另有3次三振，沒有保送。

平鎮總教練吳柏宏表示，今天兩隊先發投手都不穩，「不過我們的打擊有突破對方兩位王牌，應該是對戰次數多，打起來比較得心應手。」打線中以董子恩4打數3安打表現突出，捕手張翔則是1安打、3分打點。

木棒聯賽過去未曾有隊伍連三年稱霸，平鎮高中是第一隊，吳柏宏表示，能夠拿下三連霸，是球員辛苦練習得來，野手的攻擊有所進步，強調擊球率、基本功的訓練，對他們未來也有幫助。

加上108、109學年度鋁棒組冠軍也由平鎮包辦，近年幾乎無敵手，吳柏宏表示，木棒、鋁棒是不同的球員，難度更高一點，要感謝桃園市府、學校、張滄彬老師以及贊助商的幫助，才能安心練習。