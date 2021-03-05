快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／史上首次三連霸 平鎮扣倒穀保創王朝

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中以8：1擊敗穀保家商。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中以8：1擊敗穀保家商。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中今天在高中木棒聯賽冠軍戰擊敗宿敵穀保家商，而且是以8：1在7局就提前拿下勝利，締造史無前例的木棒聯賽三連霸，締造王朝，總教練吳柏宏認為，連續兩年度稱霸木棒、鋁棒組是更為難得。

平鎮首局就由開路先鋒黃勇傳保送上壘開啟攻勢，董子恩安打推進、李灝宇二壘打敲回第一分，接下來穀保雖然緊急推出右投王牌潘文輝登板，平鎮仍靠著張翔滾地推進、暴投再添2分。

3局下平鎮打線再突破潘文輝封鎖，單局5支安打、攻下4分，穀保只能再推出左投王牌林昱珉接手，6局下平鎮也從林昱珉手上拿下1分，也將比數拉開到7分差，在7局提前結束比賽。

穀保家商全場僅在2局上從先發投手賴延峰手上拿下1分，平鎮換上林詔恩後就無法突破，林詔恩投完最後5.2局僅被敲出1支安打，另有3次三振，沒有保送。

平鎮總教練吳柏宏表示，今天兩隊先發投手都不穩，「不過我們的打擊有突破對方兩位王牌，應該是對戰次數多，打起來比較得心應手。」打線中以董子恩4打數3安打表現突出，捕手張翔則是1安打、3分打點。

木棒聯賽過去未曾有隊伍連三年稱霸，平鎮高中是第一隊，吳柏宏表示，能夠拿下三連霸，是球員辛苦練習得來，野手的攻擊有所進步，強調擊球率、基本功的訓練，對他們未來也有幫助。

加上108、109學年度鋁棒組冠軍也由平鎮包辦，近年幾乎無敵手，吳柏宏表示，木棒、鋁棒是不同的球員，難度更高一點，要感謝桃園市府、學校、張滄彬老師以及贊助商的幫助，才能安心練習。

平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

高中木棒／152公里火球邱駿威領軍 高苑5星衝選秀

高中木棒／陳志杰飆火球拚身價 平鎮、鼓保連三年爭冠

高中木棒／穀保高一很競爭 林佳緯、林盛恩互拚全壘打

高中木棒／馮皓8局好投「驚艷」 穀保冠軍賽再戰平鎮

相關新聞

高中木棒／史上首次三連霸 平鎮扣倒穀保創王朝

平鎮高中今天在高中木棒聯賽冠軍戰擊敗宿敵穀保家商，而且是以8：1在7局就提前拿下勝利，締造史無前例的木棒聯賽三連霸，締造...

高中木棒／新練滑球建功 林詔恩奪MVP及投手獎

平鎮高中今天以8：1擊敗穀保家商，拿下高中木棒聯賽冠軍，締造史上首次三連霸，在兩隊先發投手都不穩的情況下，平鎮高二林詔恩...

中職／「第七輪奇蹟」在悍將出現？ 洪總帶火球右投進一軍

昨(4)日富邦悍將作客統一獅的熱身賽中，富邦去年選秀會選進的19歲新秀右投曾峻岳，中繼3局飆出7次三振，球速也再刷新個人新高的151公里，賽後回歸富邦的總教練洪一中表示，表定把曾峻岳帶進開幕戰名單當中

高中木棒／17連敗收教訓 三民奪季軍創隊史最佳

先發投手戴毓寬8局失1分的好投，讓三民高中在「高雄內戰」中，以4：1擊敗高苑工商，拿下高中木棒聯賽第三名的隊史最佳成績，...

高中木棒／152公里火球邱駿威領軍 高苑5星衝選秀

高苑工商今年5名畢業球員都打算投身中職選秀，這次高中木棒聯賽事是展現身手的好舞台，投打「二刀流」邱駿威投出生涯最速的15...

中職／開幕戰先發清一色為土投 上回要追朔到1995年

據多家媒體報導，樂天桃猿總教練曾豪駒昨(4)日在熱身賽前宣布，將由本土王牌左投王溢正擔任開幕戰先發投手，而統一獅總教練林岳平也透露，因洋投調整狀況不及，開幕戰將由土投來擔綱先發，再加上早已宣布開幕戰先

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。