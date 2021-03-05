快訊

HBL／南山找回團隊防守 古硯偉看好問鼎校史第8冠

台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／152公里火球邱駿威領軍 高苑5星衝選秀

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
109學年度高中木棒聯賽，高苑工商邱駿威。記者蘇志畬／攝影
109學年度高中木棒聯賽，高苑工商邱駿威。記者蘇志畬／攝影

高苑工商今年5名畢業球員都打算投身中職選秀，這次高中木棒聯賽事是展現身手的好舞台，投打「二刀流」邱駿威投出生涯最速的152公里，將以投手身分參加選秀。

高苑工商在今天的季軍戰以1：4敗給三民高中，打進四強雖已達成目標，但邱駿威說：「輸球還是不開心，王貞治盃再討回來。」

邱駿威在四強戰面對平鎮高中，後援4.1局無失分，被敲2支安打，另有3次三振，也投出152公里的球速，刷新個人生涯最快，回顧這次木棒聯賽，邱駿威認為控球有進步，直球均速也能維持在144公里左右，是比較滿意的地方。

邱駿威今年木棒聯賽一共後援4場，14局投出14次三振，被敲9支安打，失2分都非自責分，防禦率是0，打擊上則是19打數6安打，其中有2支二壘打、2支三壘打，打擊率3成16、長打率6成32。

今年參加木棒聯賽時，邱駿威就決定參加中職選秀，跟家人、教練討論後也獲得支持，「希望可以前四輪。」除了邱駿威外，高苑的楊強森、陳委聖、孔念恩、毛英傑也想參加中職選秀，藍震威則在考慮中。

從野手轉練投手的楊強森，跟兩位哥哥前富邦悍將隊楊承駿、樂天桃猿隊楊岱均討論後，決定挑戰職棒，這次木棒聯賽共投10.1局，被敲6安打，有7次三振，失2分，他說：「這次控球有提升，信心增加。」

選秀 中職

延伸閱讀

高中木棒／17連敗收教訓 三民奪季軍創隊史最佳

中職／「第七輪奇蹟」在悍將出現？ 洪總帶火球右投進一軍

高中木棒／陳志杰飆火球拚身價 平鎮、鼓保連三年爭冠

高中木棒／穀保高一很競爭 林佳緯、林盛恩互拚全壘打

相關新聞

中職／「第七輪奇蹟」在悍將出現？ 洪總帶火球右投進一軍

昨(4)日富邦悍將作客統一獅的熱身賽中，富邦去年選秀會選進的19歲新秀右投曾峻岳，中繼3局飆出7次三振，球速也再刷新個人新高的151公里，賽後回歸富邦的總教練洪一中表示，表定把曾峻岳帶進開幕戰名單當中

中職／開幕戰先發清一色為土投 上回要追朔到1995年

據多家媒體報導，樂天桃猿總教練曾豪駒昨(4)日在熱身賽前宣布，將由本土王牌左投王溢正擔任開幕戰先發投手，而統一獅總教練林岳平也透露，因洋投調整狀況不及，開幕戰將由土投來擔綱先發，再加上早已宣布開幕戰先

高中木棒／17連敗收教訓 三民奪季軍創隊史最佳

先發投手戴毓寬8局失1分的好投，讓三民高中在「高雄內戰」中，以4：1擊敗高苑工商，拿下高中木棒聯賽第三名的隊史最佳成績，...

高中木棒／152公里火球邱駿威領軍 高苑5星衝選秀

高苑工商今年5名畢業球員都打算投身中職選秀，這次高中木棒聯賽事是展現身手的好舞台，投打「二刀流」邱駿威投出生涯最速的15...

日職／陳偉殷7日對軟銀登板 日媒推算將扛3號先發

阪神虎從今天起與軟銀鷹隊展開熱身賽3連戰，台灣左投陳偉殷將在7日先發登板，日本媒體也據此推算，陳偉殷的球季首戰預計會落在...

中職／兄弟公布年度口號「BRACE」 助總霸氣鎮場

中信兄弟隊今天公布新球季年度口號「BRACE」，主視覺以科幻未來風格呈現，總教練林威助霸氣鎮場，周思齊、林智勝、張志豪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。