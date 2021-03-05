高中木棒／152公里火球邱駿威領軍 高苑5星衝選秀

高苑工商今年5名畢業球員都打算投身中職選秀，這次高中木棒聯賽事是展現身手的好舞台，投打「二刀流」邱駿威投出生涯最速的152公里，將以投手身分參加選秀。

高苑工商在今天的季軍戰以1：4敗給三民高中，打進四強雖已達成目標，但邱駿威說：「輸球還是不開心，王貞治盃再討回來。」

邱駿威在四強戰面對平鎮高中，後援4.1局無失分，被敲2支安打，另有3次三振，也投出152公里的球速，刷新個人生涯最快，回顧這次木棒聯賽，邱駿威認為控球有進步，直球均速也能維持在144公里左右，是比較滿意的地方。

邱駿威今年木棒聯賽一共後援4場，14局投出14次三振，被敲9支安打，失2分都非自責分，防禦率是0，打擊上則是19打數6安打，其中有2支二壘打、2支三壘打，打擊率3成16、長打率6成32。

今年參加木棒聯賽時，邱駿威就決定參加中職選秀，跟家人、教練討論後也獲得支持，「希望可以前四輪。」除了邱駿威外，高苑的楊強森、陳委聖、孔念恩、毛英傑也想參加中職選秀，藍震威則在考慮中。

從野手轉練投手的楊強森，跟兩位哥哥前富邦悍將隊楊承駿、樂天桃猿隊楊岱均討論後，決定挑戰職棒，這次木棒聯賽共投10.1局，被敲6安打，有7次三振，失2分，他說：「這次控球有提升，信心增加。」