高中木棒／17連敗收教訓 三民奪季軍創隊史最佳

先發投手戴毓寬8局失1分的好投，讓三民高中在「高雄內戰」中，以4：1擊敗高苑工商，拿下高中木棒聯賽第三名的隊史最佳成績，總教練張榮勳表示：「在高雄被壓著打，現在算是吐了一口悶氣。」。

三民在上學期一度陷入17連敗，當時對誰都有會輸球的感覺，卻在木棒聯賽創下隊史紀錄，戴毓寬說：「還滿高興的，我們很不被看好，打比賽大家都說抓三民，我們想證明我們可以。」

戴毓寬今天雖然被高苑打線敲出9支安打，不過僅在3局下二、三壘有人時，因為自己的暴投丟掉1分，危機化解能力是張榮勳認為進步最多的地方，「他跟盧泓捷雖然被敲安打多，但能化解，美中不足的是壞球走前面，用球數偏多，無法拚完投」。

戴毓寬壓制高苑，三民打線也在4局上敲出4支安打，鄭昭誠敲回追平分、洪敏泰敲回超前分，8局上再添2分拉開差距，9局下吳勝煒2次保送讓高苑進占得點圈，不過接手的詹子瑞連抓三個出局數，無失分，順利拿下季軍。

賽後三民球員拋起總教練慶祝，張榮勳說：「很久沒被拋了。」能跟球員打成一片，來自17連敗的教訓，當時採取強硬的教學方式沒有好效果，張榮勳跟朋友、校友討論後決定換個角度，「做錯還是會罵，但是把強度減低，現在跟球員相處比較像兄弟」。

三民曾在94學年度拿下木棒聯賽亞軍，不過當年因蔣智賢等人提前與美職簽約事件，導致名次遭到取消，今年拿下第三名，也超越96學年度第四名的成績。

前兩次打進四強的陣容中，蔣智賢、唐肇廷、林岱安後續都加入職棒，張榮勳回憶，拿下亞軍的那年，沒有球隊想對上三民，今年球員個人素質比不上學長，但團隊凝聚力強、輸球也不氣餒，「逐漸減少失敗，就會贏球」。

這次拿下隊史佳績，張榮勳有兩個開心的地方，一是接下來面臨招生季有成績背書，二是這批球員原本可能沒有打進八強的經驗，「這次他們知道被重視的感覺」。