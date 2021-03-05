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中職／兄弟公布年度口號「BRACE」 助總霸氣鎮場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天公布新球季年度口號「BRACE」，主視覺以科幻未來風格呈現。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊今天公布新球季年度口號「BRACE」，主視覺以科幻未來風格呈現。 圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊今天公布新球季年度口號「BRACE」，主視覺以科幻未來風格呈現，總教練林威助霸氣鎮場，周思齊、林智勝、張志豪、王威晨、詹子賢、江坤宇、李振昌7位球星，也都在主視覺中亮相。

兄弟去年年度口號為「CHASE」，今天在官方粉絲團揭曉2021年度口號和主視覺，「BRACE」包含五個兄弟核心精神，分別是「BUILD」建立更好的台灣棒球、「REGULATIONS」規定與紀律、「ATTITUDE」 奮戰的態度、「COHESION」團隊的凝聚力、「ENTHUSIAST」 球迷的力量 。

兄弟表示，期許每位球員都成為支柱，凝聚每位球迷支撐的力量，一起撐起中信兄弟。

中信兄弟隊公布年度口號「BRACE」。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布年度口號「BRACE」。圖／中信兄弟隊提供

主視覺延續去年Cyberpunk的科幻視覺風格，往「未來」推進升級，設計團隊將近幾年非常流行的「Acid Graphic」風格融入主視覺中，將球隊、台中及新一代鋼鐵王者之象「猛瑪．鋼鐸拉」等元素，轉化成3D、金屬、霓虹渲染感的意識形態圖像，加上具有爆發力的編排及狂放有力的字型，讓整個視覺風格充滿強烈的科幻未來主義，以濃烈且高飽和度的藍黃配色，展現血液裡的兄弟精神。

今年已有4隊公布年度口號，除了兄弟的「BRACE」外，統一獅隊為「FLYING」、富邦悍將隊為「FIGHT ON」、樂天桃猿隊為「Stronger Togother」，只剩味全龍隊尚未揭曉。

中信兄弟 樂天桃猿 林智勝

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