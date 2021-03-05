中職／「第七輪奇蹟」在悍將出現？ 洪總帶火球右投進一軍

昨(4)日富邦悍將作客統一獅的熱身賽中，富邦去年選秀會選進的19歲新秀右投曾峻岳，中繼3局飆出7次三振，球速也再刷新個人新高的151公里，賽後回歸富邦的總教練洪一中表示，表定把曾峻岳帶進開幕戰名單當中，甚至有機會搶進先發輪值。

曾峻岳在官辦熱身賽中出賽2場皆為中繼，共投5局僅被敲出3支安打，狂飆9次三振沒有失分，根據《自由時報》報導，曾峻岳在熱身賽的好表現也讓洪一中甚感滿意，已經確定在一軍開幕戰名單當中，也表示首次於熱身賽出賽的江國豪狀況仍未調整回來，可能將由曾峻岳頂替其先發位置，也不排除以長中繼身分出賽。

曾峻岳於去年選秀會當中，以19歲稚齡在第七輪被富邦選進，而今年春訓也以一顆均速達145公里的火球驚艷眾人，在確定進入開幕戰一軍名單後，有望向樂天藍寅倫(2013)、朱育賢(2015)及黃子鵬(2017)看齊，創造屬於富邦的「第七輪奇蹟」。