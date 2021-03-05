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中職／開幕戰先發清一色為土投 上回要追朔到1995年

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿確定將由本土王牌左投王溢正擔任開幕戰先發投手。 聯合報系資料照
樂天桃猿確定將由本土王牌左投王溢正擔任開幕戰先發投手。 聯合報系資料照

據多家媒體報導，樂天桃猿總教練曾豪駒昨(4)日在熱身賽前宣布，將由本土王牌左投王溢正擔任開幕戰先發投手，而統一獅總教練林岳平也透露，因洋投調整狀況不及，開幕戰將由土投來擔綱先發，再加上早已宣布開幕戰先發投手為王維中的味全龍，中職已有3隊選擇將開幕戰重責大任交由土投，而聯盟上回全數球隊皆清一色交由本土投手，已經要追朔到職棒六年(1995)的賽季。

相較於其他3隊，中信兄弟及富邦悍將的洋投狀況幾乎調整到位，中信的德保拉(Jose De Paula)、萊福力(Mitch Lively)已先後於熱身賽出賽，加上本土廖乙忠及重回先發的鄭凱文，都是開幕戰潛在先發人選；富邦則由早早抵台備戰的兩位洋投索沙(Henry Sosa)、羅力(Mike Loree)，以及本土左投陳仕朋呼聲最高，若兩隊也由本土投手擔綱例行賽首戰，將是聯盟相隔25年來，開幕戰先發清一色皆為土投。

中職歷史上僅有3次，球隊首戰交由本土投手先發，職棒首年(1990)兄弟象由張永昌擔綱開幕戰先發投手，統一獅則推出杜福明，張永昌更是成為中職史上投出第一球的投手；而味全龍則由黃平洋出戰，三商虎為涂鴻欽。

職棒三年(1992)味全、統一及三商依舊分別由黃平洋、杜福明及涂鴻欽出戰球隊例行賽首戰，僅有兄弟由旅日歸國的陳義信掛帥球隊開幕戰先發，而他也用完投完封的好表現，率領兄弟1比0擊敗三商。

職棒六年(1995)，兄弟象首戰仍由陳義信先發，三商繼續由涂鴻欽出戰開幕戰先發，而統一則為謝長亨，味全為陽介仁，俊國熊為林朝煌，時報鷹為黃裕登。

中職 王溢正 陳仕朋 王維中 鄭凱文

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