日職／陳偉殷7日對軟銀登板 日媒推算將扛3號先發

阪神虎從今天起與軟銀鷹隊展開熱身賽3連戰，台灣左投陳偉殷將在7日先發登板，多家日本媒體也據此推算，陳偉殷的球季首戰預計會落在28日，作為阪神的第3號先發。

去年羅德季末找來陳偉殷助拳，就是希望能與軟銀抗衡，而陳偉殷在季末兩度碰頭軟銀，分別繳出8局失2分、6局失2分好投，無奈在季後賽遭遇變了樣，在背水一戰先發3.1局挨3轟、失5分，成為軟銀完成「日本一」4連霸的墊腳石之一。

熱身賽將再次遭遇軟銀，陳偉殷表示，「我在去年有對到他們，我一直都知道軟銀是一支很優秀的隊伍。」他指出面對軟銀這樣的強隊，必須要專注對決，找到自己的節奏。

陳偉殷表示，7日的登板首要目標找到投球節奏，「如果能找到我想要的節奏，我想我的投球狀況和感覺都會提升。」

日本媒體據此推算，陳偉殷接下來的登板日依序是14日對巨人、21日對歐力士，接著就是球季開打後的28日對養樂多，也是開幕系列賽的第3戰。

「日刊體育」則有不同見解，認為若陳偉殷按照7日投3局的節奏調整，球季首戰應在30日周二對廣島隊，固定扛起每周第一場比賽的先發，報導中指出，「考慮到陳偉殷在美、日豐富的經驗和實績，他很有可能被賦予每周重要的首戰先發任務。」

西勇輝、青柳晃洋將在今、明兩天先發登板，有望扛起26、27日的球季前兩戰，西勇輝早被點名是開幕戰先發，雖因咳嗽略為影響調整進度，但若今天的先發出賽無礙，預計趕上開幕戰不成問題。