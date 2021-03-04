中職／陳俊秀砲轟李振昌致勝 詹子賢打擊率升至6成92

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在高雄澄清湖球場交手，兄弟左外野手詹子賢再度火力大爆發，連3打數安打、攻下兩分打點，官辦熱身賽打擊率升至6成92；猿隊重砲陳俊秀9局上砲轟兄弟「守護神」李振昌，右外野兩分砲成為致勝一擊，終場10：8獲勝。

兄弟目前出賽4場，詹子賢每場至少兩支安打，今天首次出現3安，4戰合計13打數9安打，包括昨天對富邦悍將隊之戰三分砲，一共攻下9分打點，成為全聯盟最恐怖的打者。

猿隊今天推出翁瑋均登板先發，投5局被揮出9支安打、失6分，第三任投手游朝惟投0.1局失1分。

兄弟洋投萊福力先發3.1局，被揮出6支安打、失兩分，王梓安接手0.2局失1分，德保拉投3局失4分（兩分自責），兩隊打完7局7：7平手。

李振昌9局上登板，搶到一出局後被朱育賢揮出二壘打，陳俊秀追加全壘打，官辦熱身賽個人首轟出爐，接著林智平、陳晨威安打再下一城，猿隊攻下3分逆轉戰局。