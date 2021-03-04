中職／教頭洪一中歸位 富邦悍將官辦熱身賽開胡

富邦悍將隊用勝利歡迎總教練洪一中歸隊，今天以11：0擊敗統一獅隊，拿下春訓官辦熱身賽首勝，主力重砲高國輝更轟出個人第二發全壘打，連兩天開轟。

悍將隊總教練洪一中因上周到台大醫院開刀，趕在球季開打前摘除肺部結節，在官辦熱身賽開打前先告假，今天回到球隊，馬上就看到球隊拿下勝利。

悍將隊打線首局上就靠著李宗賢、高國輝兩支安打，加上2次四壞保送、1次觸身球，先攻下3分，4局上李宗賢在三壘有人時的安打也有1分打點，早早取得4：0領先。

7局上高國輝從賴泊凱手中轟出中外野陽春砲，加上昨天對上中信兄弟隊也開轟，目前兩發全壘打是春訓熱身賽最多轟的球員；8局上悍將隊再把握住獅隊的內野高飛球接球失誤，展開一連串攻勢，單局4安打、3保送，攻下5分，徹底拉開差距。

李宗賢敲出全隊最多的4安打，貢獻2分打點，高國輝則是4打數3安打，包括1發全壘打、1支二壘打，春訓累積18打數8安打，其中有4支長打，打擊率4成44。

悍將隊6名投手聯手完封，先發的江國豪投2局僅被敲1支安打、無失分，曾峻岳中繼3局送出7次三振，另外林逸翔、林柏佑、王尉永各投1局，9局陳鴻文上場關門，用17球投出三上三下，包含一次三振。